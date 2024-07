Supacell 2 su Netflix si farà? Come stanno veramente le cose

Le ultime novità sulla serie Supacell 2 su Netflix, tutti si chiedono se si farà. Ecco cosa bisogna sapere, come stanno le cose.

Il pubblico di Netflix è stato catturato dalla nuova serie Supacell, uscita sulla piattaforma di streaming lo scorso 27 giugno e che ha avuto un successo tale che in molti si stanno già chiedendo se ci sarà una nuova stagione. Insomma c‘è già grande attesa su Supacell 2. Si farà? La domanda del momento, che circola sui social, è questa e gli appassionati della serie sono alla ricerca di notizie su una eventuale conferma.

Supacell è una serie SUI supereroi ambientata a Londra e creata dal rapper Rapman. La storia è ambientata nel sud di Londra e racconta le vicende di un gruppo di persone normali che improvvisamente scoprono di avere poteri eccezionali. Questi supereroi loro malgrado dovranno impedire una catastrofe imminente e aiutare il protagonista a salvare la donna che ama.

Una serie di azione e fantascienza in sei episodi che ha catturato subito il pubblico, che già aspetta la seconda stagione. Scopriamo in dettaglio se Supacell continuerà con una nuova stagione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Supacell 2 su Netflix, gli ultimi aggiornamenti

La nuova serie creata da Rapman è balzata subito nella top 10 delle serie più viste su Netflix, tanto che il pubblico che l’ha seguita aspetta con trepidazione la seconda stagione. Supacell 2 si farà? Visto il successo della prima stagione sarebbe un vero peccato fermare la serie a questo punto.

Anche perché lo showrunner, autore e regista di Supacell ha rivelato di avere in programma ben tre stagioni. La realizzazione delle stagioni successive, tuttavia, sarebbe dipesa dal successo della prima. Visto che il prodotto ha avuto un ampio successo di pubblico, molto probabilmente continuerà, a meno di grandi colpi di scena. Rapman tiene molto alla continuazione della serie, proprio perché la storia è stata sviluppata su più stagioni.

Interromperla adesso o non portarla avanti significa lasciarla incompiuta. Tutto dipende da Netflix, saranno i capi del colosso di streaming a decidere se produrre anche un sequel e purtroppo negli ultimi anni non ci hanno risparmiato brutte sorprese, con serie, anche molto amate, interrotte all’improvviso.

Non resta che aspettare nuove notizie che dovrebbero arrivare le prossime settimane. Nel caso in cui Supacell 2 dovesse andare in produzione, molto probabilmente vedremo gli episodi di questa seconda stagione a fine 2025 oppure metà 2026.