Sul tuo PC è disponibile gratis un programma potentissimo: scaricalo e mi ringrazierai

Non tutti ne sono a conoscenza ma su ogni computer è disponibile un programma molto potente, sono gli esperti a consigliarlo sul web.

Ti stai scervellando per trovare l’applicazione che faccia al caso tuo? Puoi smettere di cercare perché il programma che ti serve è proprio a portata di mano. Solo in pochi lo conoscono, stava diventando ormai quasi un segreto. Sono stati diversi esperti in tempi recenti a rilanciarlo, sottolineando come si tratti di uno strumento particolarmente potente, e gratuito, che non ha molto da invidiare a quelli della concorrenza.

Può essere utilizzato sia su Windows, che su Mac, Linux e Chromebook. Difficile da credere eppure è proprio così, tra l’altro chi già aveva avuto modo di utilizzarlo sarà senza dubbio rimasto impressionato dall’intuitività dell’interfaccia proposta. In pochi e semplici passaggi si possono ottenere risultati parecchio soddisfacenti e in alcuni casi addirittura impressionanti. Non resta altro da fare che andarlo a scovare e poi concedergli una chance; una cosa è certa: non vi pentirete della vostra scelta.

Conosci Clipchamp? A cosa serve il programma ‘segreto’ di Microsoft

Se c’è un programma che in pochissimi utenti conoscono – ed è un vero peccato – questo è Clipchamp di Microsoft. Solo ultimamente gli esperti hanno cominciato a incensarlo sul web, anche perché si tratta di un’utilissima applicazione da sfruttare per il video editing, disponibile sia negli account ‘privati’ che in quelli business o scolastici. E non solo, perché può essere lanciato su diversi sistemi operativi: ovviamente Windows ma anche Linux, Chromebook e Mac.

Per poter cominciare a utilizzarlo basterà accedere al sito app.clipchamp.com sul browser predefinito, che sia Edge, Chrome o Safari. Gli utenti Windows potranno scaricare l’applicazione direttamente dalla sezione apposita presente sui dispositivi che girano su Windows 11 e Windows 10. Sui canali ufficiali di Microsoft è inoltre presente una vera e propria guida per chiunque si trovi a smanettare per la prima volta con Clipchamp.

Non preoccupatevi perché non ci vuole un genio per ottenere buoni risultati! Per iniziare a modificare un video la procedura è abbastanza semplice, in realtà. Il primo passaggio (per gli utenti Windows) è cliccare con il tasto destro su un file multimediale in Explorer e selezionare l’opzione ‘Modifica con Clipchamp’. In alternativa si può anche cliccare sulla voce apposita per creare un video tramite Windows Photo.