Su Whatsapp si vede un nuovo bottone: ecco cosa ci puoi fare

Nuovo bottone su Whatsapp? Sta arrivando a tutti e serve a rendere più semplice una delle funzioni più utilizzate.

Chi usa regolarmente Whatsapp sarà ormai abituati ai tanti aggiornamenti dell’app e alle novità che di settimana in settimana vengono introdotte, a volte anche senza grosse presentazioni. Un esempio in tal senso è quello dato dalla recente comparsa di un bottone che si trova nella barra in basso e che serve a rendere più fruibile una funzione in particolare.

Si tratta di una novità che in molti hanno già sul telefono e che per altri è in arrivo. Scopriamo, quindi, di che cosa si tratta e come mai non c’è stata alcuna presentazione specifica a riguardo. In questo modo, una volta notato, il nuovo bottone sarà subito fruibile.

La novità di Whatsapp che sta sorprendendo un po’ tutti è quella dell’introduzione di un nuovo bottone che va a modificare l’interfaccia della barra delle chiamate in basso. Si tratta di un aspetto introdotto al solo scopo di rendere più fruibile l’opzione, sempre più usata, di effettuare chiamate e videochiamate. E tutto grazie ad una grafica più leggera e maggiormente comprensibile.

Arriva un nuovo bottone su Whatsapp: ecco a cosa serve

L’opzione, sebbene non sia stata annunciata in modo ufficiale, era stata precedentemente illustrata tra i cambiamenti grafici dell’app. Ed ora, a sorpresa, è diventata disponibile per tutti o quasi. Come sempre avviene in questi casi, specie con Whatsapp, gli aggiornamenti saranno rilasciati poco per volta, arrivando agli utenti in tempi differenziati. Per chi non abbia ancora avuto modo di vederlo è possibile trovare il tastino in basso.

Ciò porta ad una miglior fruizione anche della parte superiore dove i pulsanti (che hanno uno sfondo semitrasparente) sono più visibili e la foto profilo appare più grande. L’app appare quindi anche migliorata dal punto di vista grafico e tutto per risultare più moderna e al passo coi tempi. Cosa che Whatsapp sa fare molto bene fin dal suo arrivo e che è ampiamente dimostrato dai tanti cambiamenti che ha avuto nel corso degli anni.

Per anticipare i tempi si può optare per un nuovo aggiornamento dell’app che porti la stessa alla sua ultima versione, comprensiva di grafica migliorata così come del bottone per effettuare le chiamate e che ora si troverà in basso nella nuova barra di stato. Una novità che sta piacendo a molti e in particolare a tutti coloro che usano Whatsapp soprattutto per le chiamate.