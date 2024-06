Su Telegram puoi pubblicare contenuti in automatico: come si fa

Delle tante funzionalità disponibili su Telegram, ce n’è una che è pazzesca. Sapevate che potete pubblicare contenuti in automatico?

Telegram ha una lunga serie di funzionalità e strumenti di cui forse non avevate ancora sentito parlare ma che potrebbero rivelarsi utilissimi per il vostro utilizzo che ne fate tutti i giorni. Ce ne sono centinaia per le chat private e altrettanti per quelle pubbliche e per i gruppi. Ecco perché dovreste informarvi subito e capire in che modo sfruttare veramente il servizio di Pavel Durov, resterete sbalorditi da alcune chicche nascoste.

Oggi parliamo nello specifico di una funzionalità che potrebbe diventare la vostra preferita, dopo aver scoperto come si utilizza. Sapevate che si possono pubblicare contenuti in automatico? Ecco che cosa dovete fare, ci sono alcuni passaggi molto semplici da seguire per poter giungere ad un risultato finale che possa soddisfarvi in tutto e per tutto. Fate così e vedrete che inizierete ad utilizzare Telegram in maniera diversa, è semplice e geniale!

Telegram, ecco come pubblicare contenuti in automatico

Che Telegram sia la piattaforma di messaggistica più evoluta al mondo, ci sono pochi dubbi. Al suo interno esistono una lunghissima serie di funzionalità uniche e mai viste prima, che potete provare oggi stesso per godere di un’esperienza mai vista prima. Ecco come fare per pubblicare contenuti in automatico, ci vuole poco e il risultato è garantito.

Ovviamente non potete farlo nelle chat private, ma solo nei canali pubblici. Tutto quello che dovete fare è aprirne uno e poi cliccare sulla barra di scrittura. Scrivete il messaggio che volete, inserendo anche eventuali allegati come immagini, video e sondaggi. Dopo aver terminato, tenete premuto sul pulsante invio e poi scegliete Programma messaggio.

Vi spunterà un’interfaccia in cui poter scegliere sia la data che l’ora, per poi concludere e premere su Invia. Questi messaggi programmati possono comunque venire ritrovati, modificati o cancellati prima dell’effettivo invio. Dovete cliccare sull’icona a forma di orologio nella barra di digitazione, così da avere sotto mano la finestra Messaggi programmati.

Scegliete quello su cui volete intervenire e poi selezionate una delle opzioni che vi servono. Troverete Invia Ora se volete anticipare l’inoltre, Riprogramma se avete necessità di modificare la data, Copia, Modifica o Elimina per poter cancellare il messaggio e stoppare l’invio. Dopo aver concluso questo passaggio, fate tap su Elimina messaggio programmato e confermate l’operazione.