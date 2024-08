Strani problemi e sistema che crasha spesso? Forse devi aggiornare il BIOS

L’aggiornamento del BIOS (Basic Input/Output System) è un processo critico che può migliorare significativamente le prestazioni e la stabilità del sistema di un computer.

Tuttavia, a differenza degli aggiornamenti software tradizionali, l’aggiornamento del BIOS dovrebbe essere eseguito solo quando strettamente necessario. Questo articolo esplora il processo di aggiornamento del BIOS, concentrandosi su una scheda madre specifica come esempio pratico, ma fornendo anche indicazioni generali applicabili a molti altri modelli.

Prima di immergerci nel processo di aggiornamento, è fondamentale comprendere in quali circostanze sia effettivamente consigliato procedere con l’aggiornamento del BIOS. Le ragioni possono includere la necessità di migliorare la stabilità di componenti specifici come le RAM o l’esigenza di rendere la scheda madre compatibile con nuovi processori non supportati dalla versione corrente del BIOS. Ad esempio, se si desidera installare un nuovo processore che al momento non è compatibile con il nostro sistema, potrebbe essere necessario aggiornare il BIOS per garantire una corretta funzionalità.

Il primo passo nel processo di aggiornamento è identificare la versione attuale del BIOS installata sulla scheda madre. Questo può essere fatto accedendo direttamente al BIOS durante l’avvio o più semplicemente utilizzando software dedicati come CPU-Z. Quest’ultimo permette una facile identificazione della versione e della data dell’attuale firmware installato sulla scheda madre.

Verifica della Compatibilità e Scelta della Nuova Versione

Una volta identificata la versione attuale, il passaggio successivo consiste nel verificare se l’hardware che si intende utilizzare (ad esempio un nuovo processore) è compatibile con tale versione o se è richiesto un aggiornamento. Visitando il sito ufficiale della propria scheda madre si possono trovare le liste dei processori supportati e le relative versioni minime richieste del BIOS per ciascuno.

Prendendo come riferimento una scheda madre ASRock B660M-RS PRO, vediamo i passaggi chiave per effettuare l’aggiornamento:

Download dell’Aggiornamento : Il primo step consiste nel scaricare dal sito ufficiale ASRock (o dal sito specifico per ogni produttore) la nuova versione del firmware desiderata.

Preparazione dell'Unità USB : È necessario disporre di una chiavetta USB formattata in FAT32 su cui verrà salvato il file dell'aggiornamento scaricato.

Avvio in Modalità Flash : Connettendo l'unità USB al computer e accedendovi attraverso il menu Instant Flash disponibile all'interno delle impostazioni UEFI/BIOS durante la fase POST (Power-On Self-Test), sarà possibile selezionare ed avviare l'installazione della nuova versione firmware.

Aggiornamento Attraverso Internet : Alcune moderne schede madri offrono anche opzioni per aggiungere direttamente tramite connessione internet; tuttavia, questa opzione potrebbe presentarsi rischiosa a causa delle possibili instabilità nella connessione internet durante il processo d'aggiornamento.

Riconfigurazione Post-Aggiornamento: Dopo aver completato con successo l'installazione dell'ultima versione disponibile ed aver riavviato il sistema, potrebbe essere necessario rientrare nelle impostazioni UEFI/BIOS per riconfigurarlo secondo le proprie preferenze o necessità hardware specifiche.

L’aggiornamento del bios rappresenta uno strumento potentissimo ma da maneggiarsi con cura data la sua capacità d’influenzare profondamente funzionamenti essenziali dei sistemi informatici moderni; pertanto raccomandiamo sempre cautela ed attenzione nell’esecuzione dei passaggi sopra descritti assicurandosi sempre d’avere seguito alla lettera tutte le istruzioni fornite dai produttori hardware coinvolti nell’operazione d’upgrade.