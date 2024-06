Strane bolle sotto il display? Se non intervieni tempestivamente dovrai dire addio al PC

Hai acceso il PC e ti sei accorto che ci sono delle strane bolle sotto il display? Potrebbe essere un problema serio: questo il motivo.

Lo schermo è il modo in cui ci si interfaccia e si lavora con computer di ogni tipo è brand. Se non è affidabile o se comincia a dare dei problemi occorre necessariamente correre ai ripari.

Questo perché, come per qualunque problema che riguarda la tecnologia, se non viene risolto in tempo può degenerare rapidamente. Le cause delle strane bolle sotto il display che vedi potrebbero essere diverse. Premesso che comunque sarebbe il caso di rivolgersi a un tecnico cerchiamo di capire cosa potrebbe essere successo.

La tecnologia degli schermi, dei PC desktop ma anche dei laptop, ha fatto passi avanti importanti. La prima cosa che si nota e che ora i display occupano di certo molto meno spazio rispetto ai primi ingombranti modelli. Questo perché sono cambiate le tecniche di produzione degli strati che generano poi le immagini in movimento. Ma il nuovo hardware comporta la comparsa di nuovi problemi. Soprattutto per quegli schermi che sono dotati di reattività touch.

Cosa provoca le bolle sotto il display del tuo PC?

E infatti il problema delle bolle che possono comparire sul display è per certi versi simile a quello che succede con la pellicola protettiva degli smartphone. Solo che il problema sul PC non è sulla pellicola. Le cause, come accennavamo, possono essere diverse. Un motivo di malfunzionamento cui non si pensa mai è innanzitutto l’altitudine. Come tutti gli strumenti tecnologici, anche gli schermi sono progettati per essere utilizzati entro un certo range di pressione atmosferiche.

Sottoporre le componenti a una pressione superiore a quella per cui sono progettati può portare al distacco degli strati di cui è composto lo schermo e generare quindi le bolle. Stesso discorso per quegli schermi con tecnologia LCD che sono anche schermi touch. La costruzione degli schermi LCD comporta la sovrapposizione di strati polarizzati e se, malauguratamente, dell’aria entra tra gli strati mentre questi vengono assemblati, a lungo andare affiorano le bolle che sono poi sollecitate dal calore.

E da ultimo, vale anche la pena ricordare che proprio un calore eccessivo può provocare malfunzionamenti e problemi al monitor. Come abbiamo visto le cause quindi potrebbero essere totalmente al di fuori dal tuo controllo, un difetto di fabbrica non può essere colpa tua, ma devi anche stare attento a non lasciare lo schermo esposto alla luce diretta del sole per troppo tempo né posizionare il PC vicino a oggetti caldi.

Trattandosi poi di delicatissimi dispositivi tecnologici è anche bene evitare il contatto con i liquidi se non sono perfettamente spenti e allo stesso tempo evitare anche urti che potrebbero compromettere le funzionalità dello schermo in modo irreparabile.