Stanco delle solite emoji? Crea faccine personalizzate senza limiti alla tua creatività

Emoji Kitchen è uno strumento creativo lanciato da Google che ha catturato l’attenzione di molti utenti Android grazie alla sua capacità di combinare emoji per creare adesivi unici.

Questa funzionalità, disponibile esclusivamente attraverso la tastiera Gboard di Google, offre un nuovo livello di personalizzazione nelle conversazioni digitali. In questo articolo, esploreremo come attivare e utilizzare Emoji Kitchen sui dispositivi Android.

Il primo passo per accedere a Emoji Kitchen è installare Gboard, la tastiera ufficiale di Google per dispositivi mobili. Se possiedi un dispositivo Google, come un telefono Pixel, Gboard sarà già installato e impostato come tastiera predefinita. Per gli altri dispositivi Android, è necessario scaricare la tastiera dal Google Play Store. Una volta trovata l’applicazione nel negozio, procedi con l’installazione e segui le istruzioni a schermo per impostarla come tastiera predefinita sul tuo dispositivo.

Una volta completata l’installazione di Gboard sul tuo dispositivo Android, ci sono due modi principali per accedere a Emoji Kitchen. Il primo metodo consiste nell’aprire l’applicazione di messaggistica che desideri utilizzare (come WhatsApp, Facebook Messenger o Signal) e toccare l’icona dell’emoji situata accanto alla barra spaziatrice. È importante notare che selezionando direttamente le emoji da questa posizione non si verrà reindirizzati a Emoji Kitchen; questa via consente soltanto di scegliere tra le emoji già esistenti. Un altro modo per accedere a Emoji Kitchen è attraverso il pulsante delle quattro caselle situato in alto nella navigazione della tastiera Gboard e poi selezionando l’icona dell’emoji. Da qui entrerai effettivamente nell’universo creativo di Emoji Kitchen.

Creazione degli adesivi personalizzati

All’interno di Emoji Kitchen, il processo creativo inizia con la selezione di un’emoji. In automatico, Gboard proporrà alcune combinazioni basate sulla tua scelta iniziale. Selezionando una seconda emoji da abbinare alla prima, avrai accesso a ulteriori opzioni creative dove le due icone verranno fuse insieme generando nuove divertenti varianti.

Non tutte le emoji sono attualmente compatibili con la funzionalità offerta da Emoji Kitchen; trovare quelle compatibili può richiedere un po’ di sperimentazione. Sfortunatamente non esiste al momento un filtro che faciliti questa ricerca eliminando quelle non utilizzabili in combinazioni creative.

Sebbene al momento i possessori di iPhone non possano godere della piena integrazione della funzionalità direttamente su iOS tramite Gboard, c’è una soluzione alternativa attraverso il web. Accedendo alla versione web di Emoji Kitchen tramite browser sia su smartphone che su computer desktop o laptop è possibile sfruttarne le potenzialità anche senza avere un dispositivo Android.

In questa versione web si possono mescolare le emoji con lo stesso livello d’intuitività presente sulla app mobile dedicata agli utenti Android; una volta soddisfatti del risultato ottenuto basta cliccare sull’icona della condivisione per inviare il proprio adesivo personalizzato tramite l’app di messaggistica preferita.

Condividere i propri capolavori

Dopo aver creato il tuo adesivo personalizzato all’interno dell’Emoji Kitchen sia dalla versione mobile su Android sia dalla piattaforma web accessibile anche agli utenti iOS – arriva il momento più gratificante: la condivisione del proprio lavoro creativo! Toccando semplicemente sull’adesivo scelto questo verrà inserito automaticamente in una bozza del messaggio pronto per essere inviato ai tuoi contatti aggiungendo se vuoi del testo accompagnatorio.

L’utilizzo innovativo delle emoji attraverso strumenti come Emoji Kitchen apre nuove frontiere nella comunicazione digitale permettendo agli utenti d’esprimersi in maniere sempre più personalizzate ed originali.