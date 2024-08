Stai cercando un notebook conveniente? Finalmente arriva la notizia che tutti aspettavano

Se state cercando un notebook davvero conveniente, c’è una notizia che fa per voi. Lo stavano aspettando tutti e ora è qui.

Non per forza è necessario spendere migliaia di euro per avere un computer che sia perfettamente funzionante e in grado di svolgere ogni attività nella maniera più esaustiva possibile. Negli ultimi anni, il mercato ha proposto una lunga serie di modelli con schede tecniche di livello, a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. Per un rapporto qualità-prezzo unico e assolutamente imperdibile.

Parliamo oggi di un nuovo notebook conveniente che potrebbe fare anche al caso vostro. Tutti stavano attendendo questa notizia, e finalmente c’è il lancio ufficiale sul mercato. Ecco che cosa dovete sapere tra caratteristiche tecniche e prezzo, pur non essendo esperti di informatica capirete subito le sue potenzialità. E non ci penserete due volte prima di andare in negozio e comprarlo. Potrà essere il vostro fedele compagno sia per il lavoro che per lo svago e l’istruzione.

Il notebook più conveniente di tutti: caratteristiche e prezzo

Il notebook in questione è l’Alldocube GTBook 14 Gen2, un potente PC portatile che ha un costo adatto ad ogni tipo di tasca. Per una scheda tecnica di massimo livello ed un design curato nei minimi dettagli, così da poter svolgere qualsiasi tipo di attività senza doversela più vedere con lag, rallentamenti e surriscaldamenti interni.

Partiamo dallo schermo, un LCD IPS da 14 pollici in formato 16:9, con risoluzione FULL HD e finitura opaca antiriflesso. Il processore è un Intel Alden Lake N95, quad core con 4 threads e frequenza massima di 3,4 GHz. Per non farsi mancare nulla, c’è una scheda grafica integrata Intel UHD e una memoria da 16 GB di RAM DDR4 ed SSD da 512 GB.

Espandibile con microSD fino ad un massimo di altri 512 GB. Presenti lato connettività il WiFi ac dual band ed il Bluetooth 5.0. Ottima anche la batteria, da 12.000 mAh per un’autonomia che si estende per tutta la giornata. Sin dal momento del primo avvio, troverete installato a bordo il sistema operativo Windows 11 Home.

Così da poter sfruttare al meglio le potenzialità ultime che Microsoft ha da offrire lato informatica. Se siete interessati, il costo è di 295 euro su Amazon. Un’offerta unica e che difficilmente riuscirete a farvi scappare. Con l’abbonamento al Prime, avrete dalla vostra anche la spedizione gratuita e garantita in un giorno.