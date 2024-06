Stai cercando un laptop da gaming? Questo è il migliore sul mercato

Se stai cercando un laptop da gaming che ti permetta di avere le prestazioni di un fisso ad alta configurazione ecco quale devi acquistare.

Se fino a qualche anno fa le console rappresentavano la più larga fetta del mercato gaming, oggi si assiste ad un sostanziale pareggio in termini di numeri e di utenti attivi, ma anche ad una tendenza a preferire il PC come macchina preferita.

In primo luogo perché permette una totale personalizzazione, in secondo luogo perché a configurazione alta ha prestazioni sicuramente superiori alle console e infine – dettaglio da non trascurare – perché è più semplice e funzionale per coniugare gaming e streaming.

Proprio l’aumento dei giocatori che mostrano su Twitch o sulle altre piattaforme di condivisione le loro partite in diretta ha spinto le nuove generazioni verso il mondo PC. Inoltre ormai Microsoft pubblica tutte le proprie IP anche su PC al day one, condividendo di fatto la lineup Xbox con tutti i giocatori PC, e Sony ha cominciato a fare lo stesso, mantenendo però per il momento almeno temporalmente l’esclusività totale delle proprie IP.

Il miglior portatile da gaming? Anche nel 2024 è l’x16 R2

Chiunque si avvicini al mondo PC sa che per quanto riguarda la build del computer fisso è sempre meglio farsi consigliare da un esperto per costruirla pezzo per pezzo. Diversamente se si sta cercando un laptop da gaming gli assemblati sono probabilmente la scelta migliore.

Anche in questo caso c’è la possibilità di costruire la propria build, tuttavia in questo settore esistono dei pre-assemblati che rappresentano il non plus ultra e che sono da decenni sinonimo di qualità e affidabilità. Nel 2024 il miglior laptop da gaming rimane il modello prodotto dal settore gaming di Dell.

Parliamo dell’Alienware x16 R2 che nella versione di quest’anno si presenta esteticamente uguale a quella dell’anno precedente ma aggiunge alcune colorazioni (bianco e argento) e soprattutto implementa nuove CPU e GPU. Chiaramente la versione più potente dell’x16 R2 è quella che monta una RTX 4090 e un processore Intel i9 Core Ultra.

In questo caso il prezzo del laptop supera i 4mila euro, tuttavia non è necessario spendere così tanto per poter giocare ad alte prestazioni a tutto ciò che c’è oggi sul mercato. La versione base con Intel i7 e RTX 4070 è già sufficientemente potente da permettervi di giocare a tutto ad altissima qualità ed il suo costo è di 2100 euro. Se voleste una via di mezzo potreste scegliere una configurazione con i9 e RTX 4080 che vi verrebbe a costare 3200 euro.

Questi Alienware sono top di gamma non solo per quanto riguarda i processori e le schede grafiche, ma anche per quanto riguarda la connettività e la velocità di connessione. I nuovi modelli infatti possono contare su un chipset che permette di utilizzare il Wi-Fi 7 e dunque di avere la connessione wireless più potente che c’è al momento sul mercato.