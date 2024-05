Squid Game 2, rivelata la data di uscita: tutto ciò che c’è da sapere

È stata finalmente rivelata la data di uscita di Squid Game 2. Ecco che cosa sappiamo sulla serie TV fenomeno coreana.

Ci sono diverse serie TV che sono state lanciate su Netflix negli ultimi anni e che sin da subito sono diventate un fenomeno globale. Pensate per esempio a Stranger Things o alla Casa di Carta, due degli show che hanno tenuti incollati agli schermi milioni di persone per anni. E non solo, perché quando si pensa agli original Netflix di successo, il pensiero immediato non può che andare a Squid Game.

Ossia uno show coreano che fa del thriller e del rimanere sulle spine le sue principali armi. Se l’avete già vista, sapete di cosa stiamo parlando. La serie TV mostra un gioco spietato in cui i partecipanti devono mettersi in gioco per vincere un memore montepremi.

Con prove mortali e che prevedono l’eliminazione dei partecipanti letteralmente con la loro vita in gioco. La prima stagione si è conclusa in maniera spettacolare, e ora l’attesa è tutta per Squid Game 2. Dopo tanto tempo, sappiamo finalmente quella che sarà la data di uscita delle nuove puntate su Netflix.

Squid Game 2, ecco quando uscirà su Netflix

Finalmente sappiamo quando uscirà Squid Game 2 su Netflix. L’attesa si fa sempre maggiore, in quanto lo show coreano non ha fatto parlare per due anni. Rimanendo sulle spine e facendo sperare in novità da parte dei fan più affezionati. Ora ci sono tutte le informazioni del caso sullo show asiatico, con le primissime immagini ufficiali dei protagonisti ed una data da segnarsi sul calendario.

Secondo quanto emerso infatti, Squid Game 2 dovrebbe uscire a dicembre 2024 su Netflix. Per la gioia di tutti i fan! Ma che cosa possiamo aspettarci da questa nuova stagione? Occhio agli spoiler, perché faremo riferimento alla prima stagione.

Come già sapete, il protagonista Seong Gi-hun avrà come obiettivo quello di distruggere il sistema di Squid Game dopo aver scoperto che il gioco mortale vuole continuare con nuovi partecipanti. Dopo aver scoperto che il game continuava ad arruolare nuove persone, il protagonista decide di chiamare il numero del biglietto e di minacciare l’organizzazione di metter fine al tutto.

Dunque ci aspettiamo questa volta un piano messo a punto per poter distruggere lo Squid Game utilizzando la sua esperienza di giocatore e di vincitore della passata edizione. Molto probabilmente, vedremo Seong rientrate in gara per cercare di ottenere tutte le informazioni del caso e arrivare alla base. Secondo quanto svelato dal creatore Hwang Dong-huyk, dobbiamo aspettarci una trama ancor più spettacolare.