Spotify sta per lanciare una novità di cui non potrete fare a meno: data e tutti i dettagli

L’esperienza utente su Spotify sta per fare un salto di qualità con una funzione attesa ormai da fin troppo tempo.

Spotify è senza dubbio è il punto di riferimento per milioni di appassionati di musica in tutto il mondo. La sua vasta libreria, le playlist curate con cura e gli algoritmi di raccomandazione precisi lo rendono un’applicazione amata da chiunque voglia la musica nella propria quotidianità. Nonostante il grande successo, ci sono stati momenti in cui l’app è stata criticata perché è sembrata rimanere indietro rispetto ai suoi rivali per quanto riguarda l’introduzione di alcune funzionalità.

Solo pochi mesi fa tantissimi hanno criticato Spotify per essere l’unica app di streaming musicale di grande rilievo a non aver ancora introdotto un’importante funzione. Oggi, dopo anni di speculazioni e attesa, sembra che Spotify stia finalmente per rilasciare una delle funzionalità più attese dai suoi utenti. La data del grande annuncio è stata fissata e presto tutti gli appassionati di musica potranno godere di questa funzionalità tanto attesa.

Spotify si aggiorna e migliora l’esperienza musicale degli utenti

Le voci che circolano sul web indicano che Spotify potrebbe introdurre l’audio lossless come parte di un nuovo add-on chiamato “Music Pro“. Questa funzionalità permetterebbe agli utenti di godere di un suono di qualità superiore, senza compromessi sulla fedeltà dell’audio. Dopo anni di speculazioni e false partenze, sembra che finalmente l’azienda abbia trovato la formula giusta per offrire agli utenti la migliore esperienza di ascolto possibile.

Le anticipazioni su Spotify HiFi risalgono a tre anni fa, ma solo ora sembra che il servizio sia davvero vicino al lancio. L’integrazione dell’audio lossless potrebbe essere accompagnata da altre interessanti funzionalità, come la possibilità di remixare brani direttamente dall’applicazione. Inoltre, circolano indiscrezioni anche su un’ottimizzazione delle cuffie, che potranno utilizzare una tecnologia brevettata per migliorare ulteriormente la qualità del suono.

Queste anticipazioni nascono dall’analisi del codice sorgente della nuova versione dell’app di Spotify per Android, che suggerisce l’imminente arrivo dell’audio lossless. Questo ritrovamento ha alimentato ulteriormente le speculazioni e ha fatto crescere le aspettative tra gli utenti del servizio.

Secondo i più ottimisti, inoltre, sembra che l’aggiunta dell’audio lossless non comporterà un aumento dei costi per gli abbonati Premium, ma sarà disponibile come opzione aggiuntiva attraverso l’add-on Music Pro. Per quanto riguarda la data di lancio ufficiale e i dettagli completi sul nuovo aggiornamento di Spotify, dovremo aspettare l’annuncio ufficiale dell’azienda.