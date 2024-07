Spotify non funziona più su questi smartphone, utenti infuriati: attenzione se hai questo modello

Non è la prima volta che gli utenti di Spotify si trovano ad affrontare problemi simili, ma la soluzione potrebbe essere finalmente vicina.

Spotify è una delle applicazioni di streaming musicale più popolari al mondo, utilizzata quotidianamente da milioni di persone per ascoltare la loro musica preferita ovunque si trovino. Nonostante la popolarità e l’affidabilità, però, gli utenti hanno imparato che anche le app più fidate possono andare incontro a bizzarri malfunzionamenti.

Questi problemi sorgono spesso quando vengono rilasciati aggiornamenti particolari, che possono interagire in modi inaspettati con i dispositivi degli utenti. Le soluzioni, generalmente, arrivano poco dopo, ma nel frattempo gli utenti sono costretti a trovare dei modi per aggirare i malfunzionamenti.

La stessa Spotify ha riconosciuto il problema attraverso un post sui propri forum, dichiarando di essere a conoscenza delle segnalazioni degli utenti e di essere al lavoro per trovare una soluzione. Nel frattempo, ecco alcune soluzioni temporanee che possono aiutare a mitigare il problema.

Problema di crash per alcuni modelli: la soluzione è vicina

Un problema insolito sta affliggendo un numero crescente di utenti con un particolare modello di smartphone. Queste persone hanno segnalato che i loro telefoni si bloccano mentre riproducono musica tramite Spotify. Questa problematica sembra coinvolgere specificamente i modelli Pixel 6, 7 e 8.

Gli utenti hanno riportato sui forum, come Reddit, che quando iniziano a riprodurre una canzone, i loro telefoni entrano in un loop in cui il sistema si arresta e compare il messaggio “l’interfaccia utente di sistema non risponde“. In alcuni casi, il dispositivo ritorna alla schermata di blocco senza spegnersi completamente.

Il problema può essere temporaneamente risolto riavviando manualmente il dispositivo, tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione. Questa soluzione, però, ovviamente non elimina la causa del problema, che sembra essere legata all’interazione tra l’ultima versione dell’app Spotify e il sistema operativo Android sui dispositivi Pixel.

In alcuni casi, cancellare i dati dell’app e la cache di Spotify può risolvere il problema, ma anche questa è più che altro una soluzione temporanea. La natura del problema suggerisce che l’ultimo aggiornamento dell’app possa essere la causa principale. Spotify ha rilasciato un aggiornamento il 2 luglio, poco prima che gli utenti iniziassero a segnalare questi malfunzionamenti.

La speranza è che Spotify e Google collaborino rapidamente per rilasciare un aggiornamento correttivo che risolva definitivamente il problema. Nel frattempo, i proprietari di Google Pixel delle serie 6, 7 e 8 devono essere consapevoli di questo potenziale problema e adottare le soluzioni temporanee suggerite per continuare a utilizzare Spotify senza interruzioni significative.