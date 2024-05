Sport in streaming: il trucco legale che ti permette di vederlo gratis

Volete godere dello sport in streaming gratis? Ecco il trucco legale che vi permetterà di farlo, è semplicemente geniale.

Lo streaming ormai da diverso tempo è entrato a far parte di quello che è il modo più facile e accessibile per seguire le proprie squadre e gli sport preferiti. Ci sono una lunga serie di servizi e aziende che danno modo, con un comodo abbonamento mensile o annuale, di poter seguire decine di partite ed eventi ogni giorno comodamente dal proprio PC, dallo smartphone o dalla Smart TV di casa.

Non mancano però le lamentele da parte dei consumatori, per via soprattutto dei canoni da pagare che sono in continuo aumento e che includono pubblicità invasive. Senza la possibilità di ottenere sconti e spesso anche con licenze che vengono perse e dunque meno esclusive disponibili. Quanto sarebbe bello poter seguire lo sport in streaming gratis? Vi sembrerà incredibile, ma da oggi si può con questo trucco completamente legale.

Come guardare lo sport in streaming gratis: il trucco legale

Grazie a questo trucco completamente legale, avrete finalmente la possibilità di guardare lo sport in streaming senza dover spendere nemmeno un euro. Si tratta di una chicca aggiunta da poco e che è già da ora a disposizione di tutti. Tutto quello che dovete fare è seguire questi veloci passaggi e il gioco è fatto, tutto quello che volete vedere sarà accessibile senza metter mano al portafoglio.

A lanciare la promo ci ha pensato DAZN, che per ampliare la sua strategia globale ha lanciato ben dieci nuovi canali FAST (Free Ad-Supported Television). I quali non richiedono un abbonamento e vengono appunto supportati dalla pubblicità. Fruibili tramite l’app, permetteranno di godere di una serie di contenuti ed eventi a tema sport. Come il padel, il fighting, la boxe, i motori, le fremette e tanto altro.

Stando alle parole del CEO di Dazn Shay Segev, con questa novità gli utenti potranno avere accesso ad una varietà molto ampia di sport senza spendere un euro. Con l’obiettivo di rendere la piattaforma: “Una destinazione sportiva di riferimento per tutti i fan del mondo, con la miglior qualità in assoluto“. Ecco nello specifico quali sono questi 10 canali che sono stati aggiunti e che sono visibili gratis: