Splinter Cell Remake rivoluzionerà il genere stealth: i nemici ti scopriranno usando una nuova tecnologia

I nemici di Splinter Cell Remake saranno completamente diversi da quelli che conosciamo. Che tipo di tecnologia verrà usata?

Il mondo dei videogiochi si aggiorna spesso e volentieri. Vediamo dei nuovi titoli in continuazione e che non ci stancano mai. Infatti gli sviluppatori di videogiochi hanno bisogno di tenere aggiornata la sua utenza. Soltanto in questo modo possono assicurarsi di avere una posizione degna di nota sul mercato. Ed ora un grande gioco sta per ritornare a splendere proprio come in passato.

Stiamo parlando di Splinter Cell, che presto riceverà un remake da urlo. Si tratta di una serie di videogiochi stealth sviluppati e pubblicati da Ubisoft. Tutto è iniziato dal 2002, e lo scrittore Tom Clancy non ha mai smesso di stupirci. La particolarità di questi giochi non è solo lo stealth o l’ambientazione. Bensì anche la trama stessa e il protagonista del titolo. Il giocatore è Sam Fisher, un ex soldato inattivo del corpo dei Navy SEAL. Ad un certo punto, però, viene richiamato dalla NSA (National Security Agency) per un motivo.

Splinter Cell Remake, i nemici non saranno più come prima: arriva una nuova tecnologia

Dovrà entrare a far parte della divisione sperimentale Third Echelon, capitanata dal colonnello Irving Lambert. Così riceverà il ruolo di Splinter Cell, diventando un agente segreto agile e pericoloso in battaglia. I nemici non sono mai stati un grande problema per gli amanti dello stealth. Ma ora, in Splinter Cell Remake, potrebbero cambiare. Infatti verrà utilizzata una nuova tecnologia per renderli maggiormente intelligenti.

Il remake di Splinter Cell presenterà un ray-tracing mai visto prima. L’audio verrà percepito in maniera diversa dai nemici, che non lasceranno scampo al protagonista. Inoltre i loro riflessi verranno migliorati e potranno rilevare il giocatore molto facilmente. L’intelligenza artificiale dei nemici si avvicinerà molto di più alla realtà. Se queste voci si rivelassero vere, il remake potrebbe alzare la reputazione dei giochi stealth.

Sino ad ora non si sono evoluti più di tanto come sappiamo. Ma adesso potrebbero fare quel balzo di qualità di cui hanno bisogno. Creare una esperienza di gioco così realistica è il tocco di originalità che tutti stavano aspettando. Per il momento il remake è in fase di sviluppo. Quindi ci vorrà diverso tempo prima che il gioco venga lanciato ufficialmente. Attendiamo con ansia il suo rilascio.