Spese del dentista addio perché arriva quello sociale: come accedere ai servizi

Mai più dolore ai denti e al portafoglio con l’iniziativa dei dentisti social: farsi curare non è mai stato così facile.

Oggi andare dal dentista non è più come qualche anno fa quando bastava sentire il rumore del trapano per farsi venire le voglia di andare via e di tenersi il mal di denti. Adesso finalmente, grazie al processo tecnologico e anche a quello scientifico, farsi curare la bocca non è più così doloroso. Almeno per il corpo visto che il proprio conto in banca può rappresentare ancora un salasso.

Farsi visitare da un professionista può avere costi molto elevati, la parcella dipende naturalmente dal tipo di trattamento che si è chiamati a fare ma in linea di massima una seduta può arrivare a costare cifre e dir poco considerevoli. Fortunatamente, però, qualcosa sembra destinato a cambiare anche sotto questo punto di vista. Ad esempio, avete mai sentito parlare dei dentisti sociali?

Rivolgersi a loro non ci permetterà solo di lasciarsi alle spalle i dolori al cavo orale, mi ci aiuterà anche a risparmiare denaro. Insomma, se avete trascurato la vostra bocca a causa dei prezzi troppo alti ora finalmente c’è una soluzione anche per voi.

Andare dal dentista, addio ai prezzi esorbitanti: scopri come funzionano i dentisti sociali

Interessante iniziativa portata avanti dal ministero della salute e da quello del lavoro con in collaborazione con l’associazione dei dentisti italiani hanno deciso di dare vita a questo nuovo scenario, si stima che in tutta Italia siano già oltre 4 mila gli odontoiatri che hanno deciso di aderire a questo progetto rinunciando a compensi certamente più lauti pur di aiutare il prossimo.

Farsi sistemare la bocca dai dentisti sociali ha un costo irrisorio e in alcuni casi il servizio può essere svolto persino in maniera gratuita. Tornare a sorridere a prezzi bassissimi è dunque possibile, una volta accolta la vostra richiesta tutto ciò che dovrete fare sarà mostrare la vostra certificazione unica oppure il vostro modello ISEE per attestare quelli che sono i vostri guadagni.

Se percepite meno di 8 mila euro allora potete sperare di essere visitati gratuitamente. Prenotare la propria visita presso uno studio dentistico che ha deciso di aderire all’iniziativa è molto facile. Il primo passo è quello di visitare il portale del ministero del lavoro, oppure il sito di Obiettivo Sorriso, e di scegliere lo studio che più vi è comodo. A quel punto prenotate la vostra visita e il gioco è fatto.