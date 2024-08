Spesa, addio ai costi impossibili: con questo sistema sconti fino all’80% senza vincoli

La spesa al supermercato, ma non solo. Con questo nuovissimo metodo si può risparmiare anche l’80% sui nostri acquisti.

Per molti italiani, fare la spesa è diventato, in questi mesi, un vero e proprio incubo. La crisi inflattiva che ha colpito e sta colpendo il nostro Paese, infatti, rende per molti pressoché impossibile affrontare i costi mensili che ognuno di noi ha. Oggi, però, almeno per i generi alimentari e i beni di prima necessità, è possibile risparmiare anche l’80%. Ecco come.

In questi mesi, il Governo, per fronteggiare la situazione finanziaria in Italia, ha stanziato diversi bonus. Anche per la spesa al supermercato. Poche settimane, infatti, e a settembre arriverà la Carta Dedicata a te, che permetterà alle famiglie in condizioni economiche più difficili di avere una somma di 500 euro da spendere al supermercato.

Una misura senz’altro positiva, che coprirà una vasta fetta di popolazione. Ma che, evidentemente, lascerà molti esclusi. E, allora, come fare per risparmiare davvero tanto sulla nostra spesa al supermercato? Con questo metodo è possibile far scendere lo scontrino finale anche dell’80%. Scopriamo insieme come fare, è facilissimo.

Sconto anche dell’80% sulla spesa

Too Good To Go è un’applicazione che sta riscuotendo grande successo in Italia e nel mondo, grazie al suo impegno nella lotta contro lo spreco alimentare. Lanciata nel 2015 in Danimarca, oggi è presente in 17 Paesi, con milioni di utenti. Il funzionamento è semplice: i commercianti mettono in vendita a prezzo ridotto il cibo invenduto che altrimenti verrebbe sprecato. Gli utenti possono prenotare una “Magic Box”, una confezione a sorpresa che può contenere una varietà di alimenti, dalla frutta e verdura ai prodotti da forno e piatti pronti.

La forza di questa app risiede nell’efficacia con cui mette in contatto negozi e consumatori, riducendo sia lo spreco di cibo sia i costi per chi acquista. La piattaforma si rivolge a un pubblico vasto, coinvolgendo supermercati, panifici, ristoranti, bar e hotel, tutti uniti dall’obiettivo comune di ridurre l’impatto ambientale.

Ogni Magic Box ha un prezzo notevolmente inferiore al valore reale del suo contenuto, offrendo un’opportunità vantaggiosa sia per il consumatore che per l’ambiente. Il processo di utilizzo è intuitivo: dopo aver scaricato l’app, si seleziona la propria posizione geografica e si visualizzano le offerte disponibili nelle vicinanze.

Una volta individuato il negozio o il ristorante di interesse, è possibile prenotare la Magic Box, che potrà poi essere ritirata nell’orario indicato. Tuttavia, è proprio il fattore “sorpresa” a rappresentare uno degli aspetti più intriganti di questa iniziativa: il consumatore non sa esattamente cosa troverà all’interno della scatola, rendendo l’esperienza ancora più curiosa e avvincente.