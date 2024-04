Spazio illimitato sullo smartphone con questo mini oggetto rivoluzionario: non dovrai più fare l’upgrade

Volete godere di spazio illimitato sullo smartphone? Allora vi serve questo mini oggetto rivoluzionario, costa solo pochi euro.

Quando si sceglie un nuovo smartphone da acquistare, c’è un aspetto in particolare che va sempre preso in considerazione per fare la scelta migliore. Ossia la memoria interna disponibile, che solitamente parte da un minimo di 128 GB e può arrivare fino a 1 o 2 TB. Poter godere di uno storage abbastanza capiente dà modo di poter archiviare tutti i propri file personali senza problemi. Che siano foto, video, documenti, audio o tanto altro.

Se da un lato ci sono i telefoni che danno la possibilità di espandere la memoria disponibile con le microSD, la maggior parte degli ultimi modelli in circolazione ha una capienza limitata a quella che si sceglie in fase di acquisto. Ma in realtà, esiste un mini oggetto rivoluzionario che dovreste comprare subito per avere spazio illimitato. Ecco di che cosa si tratta, costa solamente pochi euro ed è la soluzione ideale.

Spazio illimitato sullo smartphone: vi basta questo mini oggetto

Per poter godere di spazio illimitato sul vostro smartphone, c’è un oggetto in particolare che dovreste pensare di comprare oggi stesso. Così facendo, avrete modo di archiviare tutti i file che volete senza dovervi più preoccupare dello storage che avete ancora disponibile. Con vantaggi sia in termini di utilizzo che di fluidità del telefono stesso, che spesso tende a rallentare proprio per via della poca memoria disponibile.

Stiamo parlando delle chiavette USB-C, che possono venire collegate facilmente nell’apposito ingresso del vostro telefono e danno modo di archiviare centinaia e centinaia di file diversi. Se fino a qualche anno fa era un’esclusiva degli Android, con iPhone 15 anche se avete un melafonino potete procedere in questo modo. Tutto quello che dovete fare è acquistarne una e poi collegarla.

In qualche istante avverrà la configurazione, e dovreste trovare lo storage extra all’interno della sezione File. Da questo momento, quando salvate qualcosa potete decidere di spostarla direttamente sulla chiavetta. E nel caso la memoria disponibile sia già esaurita, potete anche pensare di spostare quello che non vi serve più.

Una soluzione semplice ed efficace, considerando anche il fatto che – in caso di furto dati o perdita dello smartphone – resterà tutto archiviato all’interno di questo accessorio. Ne trovate di diversi su Amazon, che spesso costano anche pochi euro e garantiscono diverse centinaia di Giga in totale facilità.