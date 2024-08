Sottotitoli nei tuoi video: come si mettono?

L’importanza dei sottotitoli nei contenuti video è innegabile. In un mondo sempre più connesso e veloce, dove i contenuti vengono consumati in situazioni diverse – dalla metropolitana alla sala d’attesa del medico – avere la possibilità di seguire un video anche senza audio è diventato fondamentale.

Questo articolo esplora come utilizzare CapCut, uno strumento gratuito e intuitivo per smartphone, per inserire sottotitoli e didascalie nei tuoi video destinati a piattaforme come Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts.

I sottotitoli non sono solo una comodità; sono una necessità in molti contesti. Quando scorriamo il feed di Instagram o altre piattaforme social, spesso i video partono con l’audio disattivato. Questa scelta progettuale risponde all’esigenza di non disturbare l’utente nel suo ambiente circostante.

Di conseguenza, i creatori di contenuti si trovano davanti alla sfida di rendere i loro video comprensibili ed efficaci anche senza il supporto dell’audio. Qui entrano in gioco i sottotitoli: permettono al pubblico di seguire il discorso e catturare l’essenza del messaggio veicolato dal video.

Introduzione a CapCut: lo strumento per eccellenza

CapCut emerge come soluzione ideale per chi cerca un modo semplice ed efficiente per aggiungere sottotitoli ai propri video direttamente dallo smartphone. Gratuito e facile da usare, questo software offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono comparabile a strumenti professionali come InShot. La sua interfaccia intuitiva consente anche ai meno esperti di editing video di ottenere risultati soddisfacenti in pochi passaggi.

Uno degli aspetti più interessanti di CapCut è la sua capacità di generare automaticamente sottotitoli dal parlato presente nel tuo video. Dopo aver selezionato il file desiderato dall’archivio dello smartphone o da altri dispositivi collegati, basta accedere alla sezione dedicata ai sottotitoli dell’applicazione. Qui si può scegliere la fonte dell’audio da trascrivere (ad esempio voce fuori campo o audio integrato nel filmato) e impostare la lingua del discorso riconosciuto dall’applicazione (italiano incluso). Successivamente si seleziona lo stile d’animazione preferito per l’apparizione dei testi a schermo tra le opzioni gratuite o premium disponibili.

Dopo aver generato automaticamente le didascalie, CapCut offre ampie possibilità di personalizzazione: dalla posizione del testo sullo schermo fino alla durata della sua apparizione correlata al timing specifico delle parole pronunciate nel video. È possibile modificare ogni singola frase grazie all’opzione “modifica in batch”, che facilita enormemente il processo rispetto alle modifiche individuali frase per frase.

Inoltre, l’applicazione consente una vasta scelta nella formattazione del testo: dimensione fonte diversificata; colorazioni multiple; effetti visivi come bordature evidenziate o sfondi colorati che aumentano la leggibilità su vari tipologie d’immagine; animazioni introduttive che aggiungono dinamismo all’inserimento dei titoli sullo schermo.

Esportazione finale e utilizzo sui social media

Una volta completata la fase d’inserimento e personalizzazione dei sottotitoli secondo le proprie preferenze estetiche ed informative, esportare il prodotto finito è semplice quanto cliccare un pulsante nell’applicativo CapCut stesso. Il file risultante può essere caricato direttamente sulle piattaforme desiderate – Instagram Reels, TikTok o YouTube Shorts – garantendo così che il tuo messaggio raggiunga efficacemente l’audience target anche nelle condizioni d’utilizzo più disparate.

CapCut si rivela quindi uno strumento prezioso nella cassetta degli attrezzi digitali del content creator moderno: facilitando l’inclusione accessibile attraverso i sottotitoli nei propri lavori videografici contribuisce significativamente ad ampliare la portata comunicativa dei contenuti prodotti.