Sorpresa per tutti i videogiocatori italiani: ecco un nuovo titolo gratis per tutti

Grande sorpresa per tutti i videogiocatori italiani: c’è una nuova avventura da vivere senza spendere neanche un euro.

Grandi notizie per tutti gli appassionati di videogiochi in Italia. Se siete sempre alla ricerca di nuove opportunità per ampliare la vostra collezione di titoli senza spendere un euro, allora questa notizia fa proprio al caso vostro. L’industria videoludica è in continua evoluzione e sempre più spesso vengono offerti titoli gratuiti per attirare nuovi giocatori e fidelizzare quelli esistenti.

Questa volta, uno dei negozi di giochi online più popolari ha deciso di fare un regalo davvero speciale. Come ogni settimana, milioni di videogiocatori visitano l’Epic Games Store per scoprire le ultime novità e approfittare delle offerte. Se siete tra questi, preparatevi a una piacevole sorpresa. La piattaforma ha infatti annunciato un nuovo titolo gratuito che sarà disponibile per un periodo limitato. Ma di quale gioco si tratta?

Epic Games regala un gioco di simulazione molto particolare

Il negozio Epic Games sta regalando Farming Simulator 22 gratuitamente come parte della sua Epic Mega Sale. Questo titolo popolare, conosciuto per la sua realistica simulazione agricola, è ora disponibile per il download gratuito e permanente.

Farming Simulator 22 offre un’esperienza di gioco unica per chi desidera immergersi nel mondo dell’agricoltura senza uscire di casa. I giocatori possono gestire fattorie, prendersi cura degli animali, coltivare piante e persino gestire foreste. Il titolo è stato accolto con recensioni miste al momento del suo rilascio, ma è comunque stato apprezzato per la sua dettagliata simulazione e le numerose attività disponibili.

L’offerta di Farming Simulator 22 gratuito è valida fino al 30 maggio. Dopo questa data, il gioco tornerà al suo prezzo originale di circa 30 euro. Gli utenti del negozio Epic Games devono solo accedere alla loro piattaforma e aggiungere il gioco alla loro libreria digitale.

Prima di questo particolare titolo, l’iniziativa della piattaforma aveva conquistato tutti offrendo gratuitamente “Dragon Age: Inquisition“, vincitore del titolo Gioco dell’Anno 2014. Epic Games continuerà a svelare nuovi giochi gratuiti ogni giovedì alle 17:00, mantenendo alta l’attenzione dei giocatori con sorprese settimanali.

Secondo alcune voci, ci sono ancora almeno altri due titoli gratuiti che verranno annunciati prima della fine della promozione. Sebbene Epic Games non abbia ancora rivelato quali saranno i prossimi giochi misteriosi, ci sono buone ragioni per essere entusiasti e per continuare a giocare senza spendere troppo.