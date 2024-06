Sony, ora è ufficiale: il grande annuncio che fa fare i salti di gioia agli utenti

Il grande annuncio da parte di Sony fa fare i salti di gioia agli utenti. La novità regalerà un’esperienza del tutto diversa.

All’interno del settore della tecnologica e dell’elettronica Sony si configura come una delle aziende più apprezzate. Il lavoro svolto negli anni è sotto gli occhi di tutti e tende a seguire tutte l’evoluzioni possibili, così da regalare un’esperienza agli utenti sempre più innovativa e divertente.

L’azienda nipponica mette la sua firma su tanti dispositivi che consentono agli utenti di poter vivere un certo tipo di esperienza. In questo caso il grande annuncio riguarda il PS VR2 e la sua compatibilità con i PC. Una svolta davvero importante e che prenderà il via tra qualche settimana. L’annuncio di Sony fa luce su un adattatore ufficiale utile a collegare l’headset al computer, così da permettere di poter utilizzare il PS VR2 anche con un dispositivo diverso dalla console di Sony.

Sony annuncia l’adattatore per collegare PS VR2 al PC: i requisiti per usare il dispositivo

Sony ha annunciato che il visore per la realtà virtuale di PlayStation 4, il PS VR2, sarà compatibile con i computer a partire dal prossimo 7 agosto, giorno in cui arriverà sul mercato l’adattatore ufficiale per collegare il dispositivo. Il prezzo dell’adattatore di PS VR2 si attesta sui 59,99€ e sarà in vendita su PlayStation Direct e rivenditori selezionati.

Per poter usare il PlayStation VR2 è necessario collegare il dispositivo con l’adattatore e il cavo DisplayPort 1.4, scaricare l’app PlayStation VR2 e l’app SteamVR da Steam e giocare con i giochi di quest’ultima piattaforma. I gamer di PlayStation VR2 che utilizzeranno l’adattatore potranno acquistare i giochi direttamente da Steam.

I giocatori per effettuare il collegamento avranno bisogno anche di un cavo DisplayPort, non presente nella confezione dell’adattatore, compatibile con DisplayPort 1.4. Per quanto riguarda i requisiti minimi, sono i seguenti:

Windows 10 64-bit/Windows 11 64-bit;

Processore Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 3 3100 (richiesta architettura Zen 2 o successiva);

RAM 8 GB o superiore;

GPU/scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 o successiva (richiesta architettura Turing o successiva) | Serie NVIDIA RTX | AMD Radeon RX 5500XT o successiva | AMD Radeon RC 6500XT o successiva. Prestazioni ottimali con l’utilizzo di una scheda NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT;

USB solo collegamento diretto;

Bluetooth 4.0 o successivo.

L’uso del visore su PS5 e su PC segnalerà diverse differenze: il feedback del visore e quello atipico (eccezione per la vibrazione), i grilletti adattivi e il tracciamento oculare non saranno disponibili quando si giocherà su computer. Saranno presenti altre funzioni come la grafica 4K (2000 x 2040 per occhio), rilevamento tattile delle dita e visuale trasparente, campo visivo di 110 gradi e audio 3D nei titoli supportati.