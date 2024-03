Sony, arriva una bruttissima notizia: queste due funzioni saranno cancellate per sempre

Sony abbandonerà due funzioni dei suoi cellulari: i cambiamenti potrebbero essere visti con l’Xperia 1 VI in uscita a maggio.

La linea Xperia di Sony si è guadagnata una buona dose di fan Android, grazie alle loro funzioni con le fotocamere Alpha e, cosa altrettanto importante, all’indifferenza del marchio nel seguire le tendenze del mercato.

Sono anche, ovviamente, smartphone estremamente costosi. Tuttavia, secondo diverse indiscrezioni, il prossimo modello Xperia 1 potrebbe perdere alcuni dei suoi vantaggi più esclusivi, forse nel tentativo di abbassare il prezzo. Di seguito, scopriamo di quale si tratta e a cosa dovranno dire addio i fan del marchio.

Sony dice addio a queste due funzioni: grande rammarico tra gli utenti

Le indiscrezioni sull’addio di Sony a due funzioni arrivano dal social network cinese Weibo, che descrive in dettaglio un paio di importanti cambiamenti in arrivo sull’Xperia 1 VI di quest’anno. Forse la modifica più notevole è il passaggio dall’utilizzo di un pannello 4K, al ritorno a uno dei pannelli più tradizionali solitamente visti sulla serie Xperia 5.

Gli smartphone di Sony sono tra gli unici dispositivi Android dotati di uno schermo 4K di queste dimensioni e il ritorno a un pannello con risoluzione inferiore – QHD+ o 2K – rappresenterebbe un cambiamento importante rispetto ai modelli precedenti.

L’azienda è stata finora uno dei pochi produttori di cellulari ad investire in uno schermo di questo tipo ma, a quanto pare, il fatto che i rivali non adottassero questa tendenza ha fatto sì che l’azienda giapponese abbia deciso di abbandonare questa caratteristica.

Secondo quanto riferito inoltre l’azienda si sta allontanando dal formato ultra alto 21:9, optando invece per l’utilizzo di uno schermo 19,5:9 simile a quello utilizzato da Samsung e Apple sui rispettivi dispositivi. In pratica, ciò significa che il cellulare sembrerà ‘più basso’ e anche più largo rispetto ai suoi predecessori – simile a quanto accade con altri modelli.

Per il resto, sembra che il design rimanga effettivamente invariato. Questa mosse comportano una riduzione del prezzo (l’Xperia 1 V partiva da €1300 circa) dunque ciò significa una maggiore accessibilità per tutti gli utenti.

A parte tutto il rumore che circonda il 1 VI, il sito cinese ha anche pubblicato un secondo commento affermando semplicemente “Xperia 5 Series R.IP 2024.” Considerando che la versione dell’anno scorso non è mai arrivato negli Stati Uniti, non sarebbe troppo sorprendente apprendere che il marchio si sta concentrando sull’offerta di un solo dispositivo ogni anno.

Considerando il passaggio a un pannello a risoluzione inferiore, proprio come utilizzato in passato dalla serie Xperia 5, sembra che l’Xperia 1 VI potrebbe fungere da successore di entrambi gli smartphone Sony del 2023. In ogni caso, non dovremmo aspettare troppo a lungo per vedere altre novità mobile da Sony. Queste voci indicano un rilascio globale a maggio, giusto in tempo per fungere da alternativa più costosa al Pixel 8a.