“Sono in arrivo su WhatsApp”: l’annuncio che fa saltare di gioia gli utenti

Finalmente WhatsApp ha deciso di introdurre una funzione che semplificherà la comunicazione tra gli utenti: l’annuncio ufficiale.

Non ci sono dubbi sul fatto che WhatsApp ad oggi sia diventata la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, la principale per diversi continenti. La chiave del suo successo è stata indubbiamente il fatto che, in un momento storico di cambiamento sociale, dove la gente ha abbandonato gradualmente gli SMS per affacciarsi a servizi online di messaggistica, WhatsApp è stata in grado di offrire una piattaforma efficiente.

E dalla sua nascita, l’app ha continuato il suo viaggio, aggiornando le sue funzioni in base alle esigenze di utenti sempre più connessi. Per quanto comunicare con piattaforme come WhatsApp abbia superato diverse barriere geografiche e non solo, resta il fatto che nei messaggi è importante colmare alcune lacune comunicative.

Qui entrano in gioco le emoticon, già presenti dall’era dello schermo bianco e nero, ma avanzate con lo scopo di trasferire ai messaggi l’emozione che un solo testo non può fornire. Tuttavia, parlando sempre di sensazioni e comunicazione, spesso una sola faccina può non bastare per rendere l’idea complessa delle emozioni umane. Ma che fatica inserirne più di una… Da qui l’idea che presto si trasformerà in realtà.

WhatsApp introduce gli sticker multipli

Già di per sé, inserire due emoticon nello stesso messaggio è complesso, poiché richiede più passaggi. La questione si complica ulteriormente nel caso in cui l’utente decidesse di inviare più di uno sticker. Per questo motivo WhatsApp sta per introdurre una funzionalità molto attesa: la possibilità di eseguire una selezione multipla.

Secondo quanto riportato dal portale WABetaInfo, la nuova funzionalità è stata trovata nella beta 2.24.16.9 di WhatsApp per Android. Attualmente, questa opzione è limitata a pochi beta tester selezionati, ma l’anticipazione ha già creato grande aspettativa tra gli utenti.

L’aggiornamento introduce una nuova icona a forma di matita che permette di selezionare più sticker contemporaneamente. Con un semplice tocco, sarà possibile scegliere vari sticker da inviare in un unico messaggio. Un secondo tocco consente di rimuoverli dalla selezione precedente; il che può rendere l’interazione più fluida, semplice e intuitiva.

Sebbene la data del lancio non sia ancora nota, gli interessati possono aderire al Google Play Beta Program di WhatsApp e diventare beta tester. Così facendo, gli utenti registrati avranno la possibilità di provare in anteprima questa e tutte le novità della piattaforma.