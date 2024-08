Sono finiti i soldi, tutto bloccato: decine di film e serie tv ora a rischio cancellazione

Un brutto colpo per uno dei servizi streaming più famosi dell’ultimo periodo, ora sembra che serie tv e film siano a rischio cancellazione.

Sono davvero tanti i servizi streaming disponibili online in questo momento. Gli utenti che un tempo si affidavano solo a Netflix e Amazon Prime ormai hanno l’imbarazzo della scelta e possono scegliere decine di servizi ai quali abbonarsi.

Tuttavia, la folta concorrenza non è un bene per le aziende in questo campo. Infatti, a volte alcune società devono tagliare il budget in modo netto, mettendo a rischio cancellazione serie tv amate. È proprio quello che sta succedendo in questi giorni a un noto servizio streaming. Ecco di quale si tratta e come si sta evolvendo la situazione.

Anche se da una parte lo streaming potrebbe sembrare vantaggioso, dall’altra le società attive in questo settore devono gestire in modo meticoloso il loro budget. Troppi passi falsi potrebbero portare alla chiusura di tutto, con conseguenti perdite a livello monetario.

Rischio cancellazione per le serie tv, quale piattaforma potrebbe fermare le sue produzioni

Ecco perché di punto in bianco a volte si operano decisioni drastiche. Questo è proprio quello che sta accadendo a Paramount Plus, servizio che da diverso tempo è attivo anche in Italia. A quanto pare, la società ha deciso di chiudere definitivamente i Paramount Television Studios, una sezione che si occupava di produrre film e serie tv originali da mandare in streaming.

La presidente di questa sezione, Nicole Clemens, ha dichiarato che Paramount Television Studios ha dovuto affrontare diverse sfide sin dal 2013. Anche se ha superato ostacoli importanti, la divisione non è uscita indenne dall’ennesimo taglio del budget operato da Paramount.

Ma cosa e sarà ora delle serie tv e dei film che Paramount Television Studios ha prodotto finora? Sono realmente a rischio cancellazione? Si ricorda che tali studios hanno contribuito a portare in streaming serie molto amate come Jack Ryan con John Krasinski andata in onda però su Amazon Prime Video.

Comunque, gli appassionati possono dormire sonni tranquilli: le serie tv e i film non sono a rischio cancellazione ma saranno gestite ora da CBS Studios. Paramount sta riorganizzando il tutto per rivedere le sue finanze ma ha assicurato che porterà ancora avanti diversi progetti nel settore dell’intrattenimento.

In definitiva, si può tirare un sospiro di sollievo per il momento. Ora, non resta far altro che aspettare come si evolva la situazione e continuare a godersi quelli che sono i contenuti disponibili su Paramount Plus.