Smettila di buttare soldi in prodotti contro il mal d’auto: quello migliore è gratis

Se il mal d’auto ti tormenta, non spendere soldi in costosi dispositivi che non funzionano: il migliore è gratis.

Le ferie estive sono qui e con loro i lunghi viaggi in macchina per arrivare alla destinazione desiderata. Musica per il viaggio, snack di ogni genere, cuscini ergonomici per i pisolini, tante chiacchiere e le ore, si spera, passano presto. Ma per chi soffre di mal d’auto tutto questo si complica incredibilmente e le ore passate sul sedile possono diventare un vero incubo senza fine.

Nausea, vertigini, giramenti di testa e, per qualcuno, perfino vomito. I sintomi sono tanti ma rovinano davvero momenti che potrebbero essere altrimenti positivi. Se le hai ormai provate tutte, spendendo soldi per cerotti, occhiali, pastiglie e dispositivi di ogni genere, non demordere, un rimedio che ancora non hai tentato esiste.

Questo metodo contro il mal di macchina è perfetto, soprattutto perché è completamente gratuito. Puoi dire addio ai viaggi da incubo e goderti ogni momento con le persone che ami o per te stesso, con il piacere di viaggiare in serenità e senza doverti preoccupare di stare male. Ecco di che cosa si tratta.

RImedio infallibile contro il mal d’auto: funziona davvero ed è gratuito

Se ti senti isolato nel tuo incubo dei lunghi viaggi in macchina, sappi che in Italia il 15% della popolazione soffre di mal d’auto e probabilmente l’inizio delle vacanze con le conseguenti prospettive di lunghi viaggi in macchina sta mettendo a dura prova tante persone. L’ansia di dover affrontare ore ed ore di nausea,, capogiri e sudori freddi non si augurerebbe a nessuno. Ma esiste un rimedio che funziona davvero e che hai già a portata di mano anche se non ne avevi idea: il tuo telefono!

Tutti sanno che mentre si soffre di mal d’auto, guardare lo schermo del telefono è l’idea peggiore che possa venire in mente. Concentrarsi nella lettura o nella visione di uno schermo luminoso non farà altro che aumentare il senso di nausea. Ma non grazie alla nuova funzione dell’iPhone, pensata proprio per chi soffre di mal di macchina.

Si tratta di una nuovissima feature adatta a tutti coloro che vorrebbero trovare una soluzione definitiva al problema. E se hai un iPhone a portata di mano, è completamente gratuita. Sfruttando i sensibili sensori di movimento e GPS presenti negli iPhone, questa funzione permette di seguire i movimenti naturali della macchina, guardando dei puntini colorati sullo schermo. Concentrandosi sui puntini, il cervello impegnato ti darà sollievo dal mal di macchina.