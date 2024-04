Smartwatch, anche con meno di 50 euro puoi averne uno super-tech: le offerte segrete Amazon

Anche con meno di 50 euro, potete comprare uno smartwatch super-tech. Ecco alcune offerte segrete di Amazon per voi.

Negli ultimi anni, sempre più perone stanno decidendo di acquistare uno smartwatch. Ossia dispositivi intelligenti che si mettono direttamente al polso, si collegano al proprio smartphone e danno la possibilità di accedere ad una miriade di operazioni uniche. Come per esempio il monitoraggio dei parametri vitali, del sonno, l’accesso alle notifiche, alle app per la musica e tanto altro.

Se da un lato ci sono i top di gamma come gli Apple Watch e i Samsung Galaxy Watch, in realtà non è fondamentale spendere centinaia e centinaia di euro per munirsi di un orologio smart super-tech. Oggi vi presentiamo in particolare lacune offerte segrete che potete trovare direttamente su Amazon per acquistare uno smartwatch potente a meno di 50 euro. Resterete senza parole e non ci penserete due volte prima di completare l’operazione.

Smartwatch a meno di 50 euro: le offerte segrete di Amazon

Sono chicche nascoste di cui non si parla mai abbastanza, ma che vi daranno modo di godere di tutti i vantaggi che uno smartwatch ha da offrire risparmiando tantissimo. A meno di 50 euro, è possibile godere di prestazioni al top anche grazie alla configurazione immediata col proprio smartphone. Ecco alcuni dei modelli consigliati, li trovate su Amazon e potete farli vostri oggi stesso.

Partiamo dal Band 8 di Huawei, un fantastico device che garantisce alcune prestazioni di livello come il monitoraggio di salute, sonno e stress, l’accesso a più di 120 discipline sportive e l’autonomia fino a 14 giorni con ricarica veloce. Dal design leggero, elegante e resistente all’acqua, può diventar vostro spendendo solamente 49 euro su Amazon.

Valida alternativa il Redmi Watch 3 Active, anch’esso con modalità di fitness, batteria super autonoma, design resistente all’acqua, misurazione del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue. Oltre al GPS e al display touch a colori. Il suo prezzo? Solamente 39,90 euro su Amazon.

Infine lo Smart Band 8 di Xiaomi, anch’esso molto bello da vedere e potente come non mai. Grazie al suo recente chip Apollo 4 Blue Lite e alla batteria da 190 mAh per un’autonomia fino a 16 giorni, ti darà modo di godere di vantaggi enormi. Come la resistenza all’acqua, il monitoraggio dei parametri vitali, il display AMOLED da 1,62 pollici e tanto altro. Se siete interessati, lo trovate su Amazon in diverse colorazioni a 39,90 euro.