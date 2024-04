Smartphone sempre lento, può dipendere da questo: cosa devi controllare e come intervenire

Il vostro smartphone è troppo lento? Potrebbe dipendere da questo fattore. Ecco cosa controllare e in che modo intervenire.

Avere uno smartphone che sia sempre performante e che dia modo di svolgere tutte le operazioni in men che non si dica è diventata da tempo la prerogativa di molti. Soprattutto di coloro che utilizzano il loro telefono per lavorare, e hanno bisogno di poter accedere facilmente alle email, ai file Excel, alle app per le videocall e via dicendo. Ma anche semplicemente per coloro che lo usano per svago e vogliono facilmente accedere ai social network, alla fotocamera e tanto altro.

Soprattutto dopo qualche anno di utilizzo, ma non solo, potrebbe capitare che queste funzioni non siano più accessibili col massimo della rapidità. E di solito si pensa che il problema sia legato al fatto che la scheda tecnica inizi ad essere datata e non più in grado di supportare al meglio determinate funzioni. Ma non sempre è così, potrebbe in realtà essere tutto legato a questo fattore. Ecco che cosa dovete controllare e in che modo intervenire per risolvere.

Smartphone troppo lento: cosa controllare e come agire

Molte volte, il problema dello smartphone troppo lento è legato ai troppi file archiviati. Che vanno ad occupare la memoria interna e dunque non danno più modo al dispositivo di salvare determinati elementi. O comunque di farlo in maniera più difficoltosa, portando ad un sovraccarico dei sistemi. Ecco perché dovreste intervenire subito, andando per prima cosa ad eliminare i file duplicati (come le immagini).

Per fare ciò, da Android esiste un sistema molto rapido e veloce. Ossia l’utilizzo dell’app Google File, solitamente già preinstallata. Andando su Pulisci nella barra in basso, avrete modo di visualizzare la scheda Elimina duplicati. Fate tap su Seleziona file per accedervi e poi cliccate su Tutti i duplicati. Vi basterà infine premere su Sposta nel cestino per cancellare il tutto e avere più memoria.

Anche da iOS il discorso è molto semplice. Se aprite l’app Galleria e scorrete fino in fondo, vi spunterà una serie di voci che potrebbero tornarvi utili. Ma quella da cliccare è Duplicati, in cui verranno mostrate in automatico tutte le immagini che sono state salvate due volte. Selezionatele e poi eliminatele, in modo da avere più spazio d’archiviazione disponibile. Potete poi anche andare su File per i documenti, ma in questo caso sarà necessario procedere manualmente.