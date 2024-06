Smartphone Samsung, questi 3 modelli non riceveranno più aggiornamenti

Tre modelli Samsung non riceveranno più aggiornamenti: d’ora in avanti saranno obsoleti. Ecco le sigle da ricordare.

Tutti gli smartphone ricevono update costanti, che siano di sistema o per le applicazioni scaricate. In questo modo si evitano eventuali bug o funzioni poco performanti, che di solito vengono corrette con il passare del tempo. Ad occuparsene sono le case produttrici dei dispositivi, le quali cercano di tenere aggiornati gli smartphone sempre e comunque. Proprio come fa una azienda che conosciamo molto bene.

Stiamo parlando del colosso asiatico Samsung. La nota società coreana non ha mai deluso i suoi utenti, e ci delizia con dispositivi mozzafiato ogni anno. Vengono lanciati dei prodotti stupefacenti sul mercato della tecnologia, che ricevono aggiornamenti e migliorie costanti. Non è possibile evitare di installare un loro update, in quanto sono parecchio importanti e dimostra l’impegno della casa produttrice. Però c’è una novità al riguardo che non può essere ignorata.

Samsung, questi modelli non riceveranno più update: quali sono?

D’ora in avanti alcuni dispositivi, purtroppo, diventeranno obsoleti in modo ufficiale. Vale a dire che non riceveranno gli aggiornamenti di Samsung: è una situazione davvero critica. Se n’è parlato per tanto tempo, ed ora è finalmente arrivata la comunicazione. I dispositivi in questione sono diversi e potrebbero anche essere quello che state usando in questo momento per leggere questo articolo, sfortunatamente per voi.

Tre modelli Samsung, lanciati tra Marzo e Giugno 2020, non riceveranno più aggiornamenti. Sono dotati di Android 10 ed hanno ricevuto molti update per ben quattro anni, ma ora non sarà più possibile utilizzarli normalmente. Questo perché, Samsung, ha deciso di interrompere il lancio degli aggiornamenti verso quei dispositivi. Ormai sono passati diversi anni e non è più possibile supportarli come prima. Samsung smetterà di rilasciare patch di sicurezza per i Galaxy A51 5G, Galaxy A41 e Galaxy M01.

Si tratta di una situazione molto importante per una semplice ragione. I dispositivi che non ricevono più update diventano vulnerabili, di conseguenza può aumentare il rischio di attacco hacker. Il suggerimento è quello di cambiare smartphone il prima possibile. In questo modo è possibile evitare dei guai e si può stare maggiormente tranquilli.

Consigliamo ugualmente di rimanere aggiornati su questi argomenti e tenere sempre bene a mente che gli smartphone, purtroppo, invecchiano con una certa rapidità. Quando un dispositivo accumula diversi anni di vita, difficilmente può essere usato ancora una volta.