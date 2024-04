Smartphone pieghevole, novità a basso costo: arriva il modello a conchiglia per tutti

Arriva sugli scaffali un nuovo modello di smartphone pieghevole, che promette di rendere questa tecnologia più accessibile a tutti.

Una delle evoluzioni più affascinanti degli ultimi anni nel mondo degli smartphone è senza dubbio quella dei dispositivi pieghevoli. Questi particolari modelli, che possono essere ripiegati su se stessi grazie a schermi flessibili e cerniere sofisticate, hanno portato una ventata di novità in un mercato che sembrava ormai saturo.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, però, la diffusione di tali dispositivi è stata fino ad ora limitata principalmente a causa del loro alto costo di produzione, che si riflette inevitabilmente sui prezzi di vendita, rendendoli accessibili solamente a una nicchia di consumatori.

Per fortuna, la situazione potrebbe presto cambiare. Un nuovo modello di smartphone pieghevole è stato lanciato sul mercato e promette di rendere questa tecnologia avanzata più accessibile a tutti. Questo dispositivo prova a offrire prestazioni competitive a una frazione del costo dei suoi colleghi più celebri, portando gli smartphone pieghevoli nelle tasche di un pubblico molto più ampio.

Smartphone pieghevoli ed economici: non sono più un miraggio

Il protagonista di questa rivoluzione nel campo degli smartphone pieghevoli è il Nubia Flip 5G. Annunciato al MWC 2024 e lanciato inizialmente in Giappone, questo dispositivo sta facendo il suo debutto globale con specifiche tecniche che non temono confronti.

Dotato di uno schermo esterno OLED da 1.43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel, il Nubia Flip 5G offre la funzionalità di un display secondario che permette agli utenti di visualizzare calendari, controllare la riproduzione multimediale, monitorare il meteo e persino usare il dispositivo come mirino della fotocamera.

Il Nubia Flip 5G è alimentato dal chipset Snapdragon 7 Gen 1. Nonostante si tratti di un chip di fascia media del 2022, questo processore è notevolmente efficiente grazie alla sua tecnologia a 4 nanometri e integra il motore AI di Qualcomm, che garantisce una gestione fluida delle applicazioni quotidiane e dei giochi leggeri.

In termini di memoria, il dispositivo è disponibile in diverse configurazioni: mentre il modello giapponese offre 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, la versione cinese arriva fino a 12GB di RAM e 512GB di spazio, assicurando prestazioni elevate e ampio spazio per ogni esigenza.

La batteria da 4310mAh supporta la ricarica rapida a 33W, superando la capacità offerta da dispositivi concorrenti più costosi. Il comparto fotografico non è da meno, con una configurazione che include una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con sensore di profondità da 2MP, e una fotocamera frontale da 16MP, che sfrutta l’elaborazione delle immagini con l’IA per risultati di qualità superiore.

La parte più sorprendente è sicuramente il prezzo. Il Nubia Flip 5G per la configurazione 8GB/256GB è stato lanciato in Cina al costo di 2.999 Yuan, equivalente a circa $499 negli Stati Uniti. Convertendo questo prezzo in euro e considerando le variazioni di mercato, tasse e dazi, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 450-500 euro. Questo posiziona il Nubia Flip 5G come una delle opzioni più accessibili nel segmento dei telefoni pieghevoli.