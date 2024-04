Smartphone ‘morente’: se noti questi segnali non puoi ripararlo, è ora di comprarne uno nuovo

I nostri smartphone non durano in eterno. La comparsa di questi segnali indica che è il momento di acquistare un nuovo dispositivo.

In un’epoca hi-tech come la nostra non mancano “profeti tecnologici” che promettono di “debellare” la morte, come se fosse una malattia. Per non parlare di chi, come diceva Eliot, delizia le sue giornate «sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno d’essere buono». L’uomo sogna l’immortalità ma ancora non ha capito come impedire la “morte” dei suoi manufatti tecnologici. Come lo smartphone.

Eh sì, anche i nostri smartphone hanno un ciclo di vita. Se non altro a imporlo è la necessità dettata dall’obsolescenza programmata che porta al contrario ad “accorciare” la vita di questi dispositivi per vendercene sempre di nuovi. In altre parole, c’è poco da fare quando il nostro dispositivo è arrivato alla fine. Ripararlo non sarà possibile e dovremo sostituirlo. Non una buona notizia per le nostre tasche.

In pratica i nostri cellulari tutto sono fuorché “highlander”. Semmai somigliano più ai replicanti di P. K. Dick. Prima di abbandonarci per sempre però gli smartphone cominciano, per così dire, a perdere colpi. In sostanza prima della fine gli smartphone mandano dei chiari segnali che devono farci sospettare che si stia avvicinando il momento di rimpiazzare il telefono “morente”. Ecco quali sono e a cosa prestare attenzione.

Smartphone morente, quali sono i segnali della fine

Come anticipato esistono dei veri e propri segnali che annunciano l’imminente fine del nostro dispositivo, vediamo di cosa si tratta. Uno dei campanelli d’allarme più evidenti è quello relativo alla batteria, in particolare legato alla sua durata. Quando lo smartphone sta per esaurire il suo ciclo vitale la batteria comincia a perdere gradualmente la sua capacità e non arriva più a fine giornata.

Attenzione: una batteria sempre meno performante non è l’unico segnale della prossima fine del nostro smartphone. In questo senso un altro segnale eloquente coinvolge alcune applicazioni installate sul nostro dispositivo, che tendono a bloccarsi. Indice di un rallentamento dello smartphone dovuto alla generale usura delle componenti.

Un’altra spia dell’agonia tecnologica dello smartphone è costituita dai riavvii improvvisi del telefono che ne limitano funzionalità e utilizzo. Insomma: se vediamo presentarsi questi segnali presto o tardi saremo costretti a sostituire il vecchio smartphone con uno nuovo. La dura legge dell’obsolescenza programmata non risparmia nessuno.