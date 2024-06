Smartphone gratis per i vecchi e i nuovi clienti: se hai questo operatore telefonico devi approfittarne subito

Avete questo operatore telefonico? Allora dovete approfittare del regalo, c’è uno smartphone gratis sia per vecchi che per nuovi clienti.

Visto il numero in continua crescita di nuovi operatori telefonici che operano sul mercato e lanciano offerte con minuti, SMS e Giga di internet a prezzi convenienti, non è facile riuscire ad attirare nuove persone e attivare più clientela. Questo è il motivo per il quale ormai l’ago della bilancia è rappresentato dalle opere di fidelizzazione che un marchio riesce ad offrire al suo parco clienti.

Pensate ai Giga extra in regalo per l’estate, oppure ai concorsi a punti che danno modo di accedere a sconti e omaggi vari. Oggi però vi parliamo di un provider che ha deciso di andare oltre, dando modo sia ai vecchi che ai nuovi clienti di ottenere… uno smartphone gratis. Ecco tutto quello che c’è da sapere tra termini e condizioni, dovreste approfittarne subito perché si tratta di una delle opere di fidelizzazione più grandi di tutti i tempi!

Smartphone gratis con questo operatore telefonico: tutti i dettagli

Avreste mai pensato di poter ottenere uno smartphone gratis semplicemente attivando una promo con un operatore telefonico? A quanto pare, non è più utopia ma una solida realtà che è già a disposizione di tutti i nuovi e i vecchi clienti di questo provider. Che ha voluto fare le cose in grande, con un’iniziativa destinata a far discutere e che potrebbe venire “copiata” anche dalla concorrenza.

Stiamo parlando di T-Mobile, storico colosso che opera a livello internazionale e che già di per sé può vantare milioni di clienti. Ma presto il numero potrebbe crescere a dismisura, grazie all’iniziativa. Se si ha un piano Go5G Plus o Go5G Next attivo, infatti, lasciando in permuta un vecchio telefono come il Samsung Galaxy S6 o l’iPhone 7 si avrà modo di ricevere il Motorola Razr+ del 2023 con uno sconto di 500 dollari. Che verrà applicato come crediti in fattura per 24 mesi.

Se invece si dispone di un piano “meno premium”, ecco che bisognerà dare in permuta un telefono più recente come il Galaxy S9 o l’iPhone 11. Così da portare il prezzo del Motorola Razr+ a zero. Si tratta di una promo unica, che dà modo di godere di uno smartphone top di gamma, pieghevole e che è stato lanciato sul mercato solamente lo scorso anno.