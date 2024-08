Smartphone Android a rischio attacco: “Sono vulnerabili”, l’azienda lancia l’allarme

Il vostro smartphone potrebbe non essere più al sicuro: i sistemi Android sarebbero vulnerabili e a rischio attacco. E’ allarme.

Un recente allarme sta facendo preoccupare tutti gli utenti in possesso di smartphone basati sul sistema Android. Secondo un’azienda del settore il famoso sistema, presente nella maggior parte degli smartphone odierni, sarebbe compromesso, vulnerabile agli attacchi online. I pericoli di internet sono ben conosciuti dalle nuove e dalle vecchie generazioni, tuttavia non basta la consapevolezza per proteggersi dai malintenzionati, che oggi utilizzano internet come nuova rete criminale.

Lo svela il recente studio condotto dai ricercatori dell’Università di Tecnologia di Graz, che hanno voluto approfondire le analisi sui sistemi Android e sulle sue funzionalità. Secondo i risultati ottenuti il problema sulla sicurezza è causato a monte, direttamente dai principali produttori di smartphone.

Quest’ultimi sembrano non utilizzare tutti i meccanismi di sicurezza oggi a disposizione; il risultato è un prodotto poco sicuro ed estremamente vulnerabile, a seconda dei casi. In base al produttore, c’è tra il 45% e il 71% di rischio di essere vittima di exploit one-day.

Smartphone Android, sono davvero sicuri? Lo studio rivela la verità

La ricerca è stata condotta sugli smartphone delle marche più vendute del momento: Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Huawei e altri marchi comuni, per un totale di quasi 1.000 immagini firmware. I ricercatori hanno scoperto che nessuno di questi sistemi è sicuro, tutti superati perfino dal kernel Android non modificato di Google, che offre una maggiore protezione dei dati rispetto ai prodotti maggiormente venduti sul mercato.

Il kernel di riferimento è riuscito a prevenire ben l’85% delle comuni tecniche di exploit, mentre quelli dei produttori sopra elencati sono riusciti a prevenirne soltanto tra il 29% e il 55%. Percentuali molto basse per gli utenti che vogliono preservare la propria privacy e sicurezza. Inoltre pare che siano proprio i produttori a disattivare deliberatamente tutte le funzioni di sicurezza per aumentare le prestazioni del dispositivo.

Nonostante nella classifica figurino anche Samsung e Huawei, le marche più famose del settore, queste sono tra le più sicure, mentre all’ultimo posto troviamo gli smartphone della Fairphone. I risultati dello studio sono stati presentati anche ai produttori, ma sembra che questi non abbiano preso particolari precauzioni in merito. Per questo motivo i ricercatori hanno presentato il caso direttamente a Google, chiedendo degli standard di sicurezza e più controlli per i dispositivi Android.