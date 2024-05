Smart TV Samsung 43″ Crystal UHD 4K al minimo storico su Amazon: da 499 a 347€

Il prezzo della Smart TV Samsung a 43″ Crystal UHD 4K è al minimo storico su Amazon. Si è passati da 499 euro a 347 euro.

I clienti Amazon sanno molto bene che sulla piattaforma e-commerce riescono a fare degli ottimi acquisti. Proprio in questo momento c’è la grande occasione di portarsi a casa un televisore Samsung a un prezzo promozionale da non farsi sfuggire.

La Smart TV è un televisore connesso a Internet che offre molte funzionalità diverse rispetto ai televisori tradizionali. Basta collegarsi alla rete Wi-Fi o collegare la TV a un cavo Ethernet e il gioco è fatto. Come per gli smartphone, le app sono al centro dell’utilizzo di questi terminali. È possibile effettivamente scaricare tante applicazioni sulla televisione in modo che si trasformi in un vero smartphone gigante.

Funziona tutto come un telefono: le app sono gratuite e possono essere scaricate dall’app store. È possibile in questo modo ascoltare la musica su Spotify, navigare su Facebook o guardare le serie preferite su Netflix o Prime Video o un’altra piattaforma direttamente in TV. Sul mercato ci sono moltissime tipologie e tanti marchi, la cosa incredibile è che ora si può acquistare una Smart TV Samsung da 43″ a meno di 350 euro.

Smart TV Samsung 43″ Crystal UHD 4K in offerta da Amazon: i dettagli

I prezzi delle Smart TV, come per ogni elettrodomestico, variano in base alle caratteristiche, alle funzionalità e ai marchi. La scelta è ampia e varia e i prezzi possono raggiungere facilmente cifre non alla portata di tutti. Tuttavia, per chi cerca un ottimo televisore di media grandezza può portarselo a casa la Smart TV Samsung 43″ Crystal UHD 4K.

Il prezzo di listino di questo televisore è di 499 euro, ma i clienti Amazon hanno l’occasione di acquistarlo in offerta a 346,35 euro. La piattaforma di e-commerce ha messo quindi in vendita la smart tv a un prezzo scontato del 31%, dando a tutti i consumatori una grande opportunità. Si tratta di uno dei migliori televisori in commercio.

Tra l’altro, PurColour colori ottimizzati per le immagini vivide e realistiche, rendono fantastica l’esperienza della visione degli utenti. Il processore Crystal 4K possiede il sistema di Upscaling e regala a tutti dei contenuti a una risoluzione in 4K. Senza contare il fatto che possiede tre categorie: media, game e ambient, oltre al fatto che Smart Hub ottimizza la visione in base all’uso del dispositivo.