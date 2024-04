Smart TV, le più attese sono quelle di Xiaomi: grandezza, caratteristiche e quanto costeranno

Non solo SU7, Xiaomi sempre in hype con le smart tv: grandezza, caratteristiche e tutto quello che c’è da sapere sui nuovi device.

Settantamila ordinativi, centomila SU7 entro la fine del 2024, almeno così assicurano le stime. Ma è il prezzo aggressivo della prima berlina elettrica a mantenere Xiaomi in hype: il SU7, modello base, costa circa 28.000 euro la mette in competizione con la Tesla Model 3, che però costa 4000 euro di più.

La Su7 Pro sta spaccando con quella batteria di 95 kWh per un’autonomia di 830 km, capace di mettere nel mirino addirittura la Porsche Taycan. E pensare che questo boom inaspettato riguarda soltanto il mercato cinese, anche se da Pechino hanno fatto capire a chiare lettere che ben presto la macchina sarà disponibile anche per il mercato europeo, ergo anche quello Italia.

Ma Xiaomi è un produttore a tutto tondo. Così, mentre continua a competere coi big della telefonia come Samsung ed Apple, ecco in arrivo le attesissime smart TV, che promettono un grande successone grazie al solito mantra: tanta qualità a un prezzo (relativamente) contenuto.

Xiaomi smart TV: tanta qualità a un prezzo contenuto

L’azienda cinese ha in mente due linee di smart TV. La prima, denominata Xiaomi TV A, si manifesta in varie declinazioni: da 43 pollici, fino a 65, passando per i 50 e 55 pollici, rispettivamente a 279, 349 euro e 399 euro. Interfaccia Google TV, i quattro modelli portano in dote anche la promozione della Smart Band 8 del valore 39,99 euro.

La seconda linea è rappresentata dai Xiaomi TV A Pro, modelli più evoluti che montano display di tipo qled 4k, supporta l’hdr, l’audio Dolby e si spinge fino a diagonali di 75 pollici. Di questa linea attualmente ci sono tre declinazioni: da 43 pollici (a 299 euro), da 55 pollici (449 euro) e da 65 pollici (649 euro). Bisognerà aspettare per il modello più piccolo, ossia quello da 32 pollici. Che uscirà in seguito.

Promessa mantenuta dunque dal gigante pechinese che aveva annunciato le due linee di smart TV allo scorso Mobile World Congress di Barcellona. Display QLED 4K ultra luminoso con colori estremamente fedeli, finiture in metallo di qualità superiore con cornice ultra sottile.

E ancora: audio immersivo con Dolby Audio, DTS-X, DTS Virtual:X. Il design ultra sottile della cornice offre un elevato rapporto screen-to-body, maggiore di quello di una TV standard. Quando il display è acceso il bordo dell’immagine è quasi impercettibile, l’esperienza visiva più immersiva. Tanta qualità a un prezzo contenuto: come volevasi dimostrare.