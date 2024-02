Smart TV, Android TV o Google TV: differenze e qual è adatta a te

Cosa scegliere tra Smart TV, Android TV e Google TV? Ecco le principali differenze e vantaggi, così saprete qual è più adatto a voi.

Quando ci si ritrova a dover acquistare una nuova TV per la propria casa, bisogna prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali. A partire dalle dimensioni in base a dove verrà posizionato l’elettrodomestico e per poi passare alla qualità video e audio. Ma non solo, perché c’è un terzo aspetto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale: il sistema operativo.

Poter godere di un apparecchio intelligente e che permetta di sfruttare funzionalità uniche con un collegamento ad internet è fondamentale, ecco perché dovreste valutare bene tutti i pro e i contro di ogni singolo software per non rimanere delusi.

I tre principali che si trovano sul mercato sono Smart TV, Android TV e Google TV. Ecco quali sono le principali differenze e i pro di ognuno, così saprete qual è il più adatto a voi e non dovrete più pensare a nulla.

Smart TV, Android TV o Google TV: i pro e i contro dei tre sistemi operativi

Conoscere a fondo i vantaggi e le differenze tra Smart TV, Android TV e Google TV è fondamentale per non sbagliare con l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo e per avere la certezza di poter usufruire di tutti i vantaggi di cui si ha bisogno senza dover necessariamente pentirsi e chiedere l’aiuto ad un esperto.

Ecco quali sono i principali pro e i contro di questi tre software di sistema, resterete senza parole dalle loro potenzialità. Partiamo dalle Smart TV, che danno modo di connettersi ad internet e di sfruttare alcune delle app più famose come quelle per lo streaming e per la navigazione sui social media.

Alcune di queste hanno anche il supporto ad Alexa e Google Assistant per usare i comandi vocali. C’è infine una dashboard personalizzata tutta da scoprire. Android TV è invece un altro software che permette di ottenere applicazioni direttamente dal Google Play Store. Il grande vantaggio è di poter collegare direttamente uno smartphone Android, per poter godere di tutti i software in maniera istantanea e avere una connettività totale tra i due device.

Infine Google TV, con funzionalità simili agli altri due e che potete trovare preinstallato all’interno di software come il Chromecast. L’interfaccia è semplice ed intuitiva, e dà modo di scaricare tutte le app più amate come Netflix, Apple TV e Spotify. Avrete un account sicuro e sempre disponibile, con cui svolgere tutte le operazioni di cui avete bisogno.