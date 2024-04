Smart home, installa questi dispositivi per risparmiare 500€ in bolletta

Volete risparmiare fino a 500 euro in bolletta? Allora dovete installare questi dispositivi in casa e trasformarla in una smart home.

Da ormai diversi anni, il mondo della tecnologia si è allargato anche alle abitazioni dei cittadini comuni. Con strumenti e dispositivi atti a facilitare determinate operazioni, con un controllo totale che può venire gestito comodamente dal proprio smartphone con le app. Delle vere e proprie smart home che, con l’ausilio della domotica, danno modo di gestire moltissimi aspetti utilizzando anche solo la propria voce.

Ma se da un lato ad attirare i consumatori è l’esperienza tech che si può vivere, dall’altra c’è un altro aspetto che in molti non considerano. E che potrebbe spingere anche voi ad aggiornarvi, ossia il taglio in bolletta! Secondo alcuni studi, con questi dispositivi avrete modo di risparmiare fino a 500 euro! Ecco tutto quello che vi serve, dopo aver concluso la configurazione sarete pronti per vivere in una casa mai così tech e poco dispendiosa.

Smart Home: ecco i dispositivi che dovete acquistare subito

Per poter godere di una smart home, ci sono alcuni dispositivi che vi torneranno utilissimi per tagliare i costi in bolletta e godere di un risparmio fino a 500 euro in bolletta. Questo perché andrete ad ottimizzare l’uso dell’energia elettrica e del gas, evitando sprechi e avendo benefici enormi sin da subito.

Partite dal cappotto termico che, secondo i dati emersi, vi dà modo di ottenere un risparmio di circa il 45-60% in bolletta. Procedendo poi col sostituire gli infissi per evitare dispersione del calore, così da avere un taglio dei consumi di un ulteriore 8-10%. Anche la sostituzione della caldaia tradizionale con quella a condensazione può venirvi in aiuto, con risparmi fino al 15% in bolletta.

Ma passiamo ai device veri e propri che vi aiutano lato software. Un esempio è il termometro smart, che può costare tra i 500 e i 200 euro e vi permette di controllare la temperatura da remoto. Un altro device utile è la presa, che dà modo di impostare in stand by gli elettrodomestici e di evitare consumi inutili.

Infine le lampadine smart, con pacchetti che godono della tecnologia LED e hanno sensori – come quelli di movimento – per poter gestire il consumo di energia. Anche in questo caso, il risparmio in bolletta è evidente e lo noterete sin dalle prime battute.