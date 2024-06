Sky, l’annuncio spiazza i telespettatori: diritti calcio e Champions, cambia di nuovo tutto

La notizia di Sky spiazza tutti i telespettatori e tifosi: le novità sui diritti televisivi, in particolar modo della Champions League.

Gli Europei 2024 non faranno di sicuro annoiare i tifosi di calcio di tutto il mondo, ma passata l’estate (e dopo la Supercoppa Europea tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e la sorprendente Atalanta di Giampiero Gasperini) ricomincerà una nuova entusiasmante stagione calcistica.

Oltre ai vari cambi in panchina (nelle ultime ore sono stati annunciati Thiago Motta e Marco Baroni sulle panchine di Juventus e Lazio, dopo i tanti movimenti avvenuti negli scorsi giorni) c’è grande curiosità intorno al nuovo format delle competizioni europee, con gli occhi puntati maggiormente sulla Champions League.

Come sappiamo, Sky si è aggiudicata i diritti televisivi per il triennio 2024-2027 di tutte le competizioni europee, dalla Champions League all’Europa League, fino ad arrivare alla Uefa Europa Conference League. Questo, però, porta una brutta notizia per moltissimi telespettatori…

Sky e Champions League, il prossimo anno sarà diverso: ecco perché

A differenza di quanto successo in questi anni, Sky ha deciso di non condividere parte dei suoi diritti televisivi con emittenti in chiaro: chi vorrà vedere le squadre italiane (o altri club) impegnate nelle competizioni europee dovrà per forza di cose sottoscrivere un abbonamento.

Nessuna partita su TV8 quindi, ma solamente sui canali Sky: questa sembra essere la decisione del gruppo, attua a tutelare i propri interessi (oltre che l’importante investimento fatto) e quelli dei propri abbonati. L’alternativa al classico abbonamento a Sky resta quello alla piattaforma streaming Now, che propone i contenuti trasmessi da Sky con una formula diversa e molto più personalizzabile.

Ricordiamo però che, qualora una squadra italiana dovesse arrivare in semifinale o in finale (come fortunatamente successo sia quest’anno che l’anno scorso) la legge prevede per forza di cose la trasmissione in chiaro.

Per la fase a gironi o ad eliminazione fino ai quarti, però, nessuna eccezione: a decidere dei diritti è esclusivamente chi li ha acquistati, ovvero Sky. Al momento, l’abbonamento a Now prevede un pagamento di 14,99 euro al mese con un vincolo di 12 mesi di permanenza minima, oppure di 24,99 euro al mese per chi decide di mantenere la possibilità di disdire in qualsiasi momento e dunque non vincolarsi.