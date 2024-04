Sky, arriva una notizia che fa felici proprio tutti: a breve accadrà l’impensabile

Sky ha dato una notizia che fa felici proprio tutti. Ecco che cosa accadrà a breve, si tratta di un importante vantaggio a cui accedere.

Nonostante l’esplosione negli ultimi anni dei vari servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e chi più ne ha più ne metta, ancora oggi ci sono alcune realtà per la TV via cavo e satellite che contano milioni di clienti abbonati. E non si può non menzionare Sky, un servizio che opera in Italia da decenni e che dà modo ai clienti di godere di una lunga serie di servizi.

Basti pensare all’intrattenimento con programmi come Masterchef ed X-Factor, al cinema coi migliori film e i grandi classici, allo sport con il calcio, il basket, il tennis e molto altro. E via dicendo, per una scelta vastissima e sempre più completa. Di recente, è arrivata un’altra fantastica notizia che fa felici proprio tutti. Fino a poco fa era impensabile, ed invece tra qualche settimana sarà possibile usufruire di questo vantaggio extra.

Sky annuncia la novità per gli utenti: sono tutti al settimo cielo

Grazie ad un recente accordo appena annunciato con Warner Bros, Sky si prepara ad introdurre una fantastica novità che sicuramente potrebbe far felici anche voi se siete già clienti abbonati o state valutando la possibilità di sottoscrivere un piano a pagamento.

Come si legge dalla nota ufficiale, in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 verranno messi a disposizione ben 10 canali Eurosport tutti da seguire. Dunque ai già esistenti Eurosport 1 ed Eurosport 2 se ne aggiungeranno altri otto, tutti interamente dedicati all’evento sportivo.

E ce ne sarà anche uno in 4K, per nuove opportunità che daranno modo di seguire tutte le discipline sportive e di godere di una copertura totale su oltre 1000 ore di diretta. Oltre a diversi contenuti on demand. Il canale Eurosport 4K verrà reso disponibile il prossimo 26 maggio 2024, in occasione del Roland Garros.

E resterà già attivo per due settimane, prima di tornare per le Olimpiadi. Per poter godere di queste novità, l’importante è essere abbonati ed avere attivo il pacchetto Sport. Che sia da Sky, Sky Go o Now TV. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, e non mancano gli utenti che stanno valutando la possibilità di abbonarsi per poter seguire le Olimpiadi nel miglior modo possibile.