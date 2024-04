SIM elettronica, con questo operatore puoi averla gratis: come ottenerla facilmente

Vuoi avere una SIM elettronica gratis? Con questo operatore si può. Ecco come fare per ottenerla facilmente, basta pochissimo.

Quando si tratta di scegliere il proprio operatore per la telefonia mobile, ci sono diversi aspetti di cui tenere conto. Innanzitutto delle proprie esigenze, così da capire in che modo muoversi e quanto spendere. Ce ne sono di diversi disponibili, che variano in base ai vantaggi proposti, ai costi, ai servizi extra e via dicendo. C’è chi propone più minuti, chi più SMS e chi Giga di internet. E poi i servizi aggiuntivi che potrebbero fare anche al caso vostro.

Come l’hotspot, la segreteria telefonica, l’accesso ad altri servizi come le piattaforme di streaming e via dicendo. C’è un fattore in particolare che negli ultimi tempi sta attirando sempre più persone, ossia le eSIM. Si tratta essenzialmente di una SIM elettronica che può venire configurata con lo smartphone solo tramite lo Scan di un codice QR. Così da evitare il rischio di danni o di furto. Ne volete una anche voi? Con questo operatore la ottenete gratis. Ecco come fare, ci mettete pochissimo.

SIM elettronica: ecco come ottenerla gratis con questo operatore

C’è una fantastica iniziativa che vi dà modo di ottenere gratis una SIM elettronica. Così da non avere più problemi e da iniziare a godere di vantaggi unici legati a questo servizio. Come la possibilità di non avere una scheda fisica all’interno dello smartphone, di poter configurare più numeri, di avere più spazio disponibile e via dicendo. Ecco come fare per accedervi subito.

Tutto quello che serve è affidarsi a Spusu, ossia un operatore virtuale di telefonia mobile che dà modo di acquistare direttamente online o contattando l’operatore le eSIM gratis. Non ci sono costi aggiuntivi, il prezzo una tantum previsto rimane di 9,90 euro. Se per i nuovi clienti c’è modo di effettuare richiesta la momento della sottoscrizione del contratto, per i già clienti il passaggio può venire effettuato agevolmente dalla propria area personale del sito.

C’è una schermata con la voce Ordina eSIM, che dovrete cliccare per poi confermare i vostri dati personali e il numero di telefono affidato. In qualche istante, riceverete una email che conferma il completamento dell’operazione. Con il processo che richiede circa un giorno lavorativo. Nulla di più semplice, vi basterà ottenere il QR Code per poterlo scansionare con il vostro dispositivo e iniziare a godere di tutti i vantaggi che le eSIM hanno da offrire.