Si può prolungare la vita della batteria del Mac? Sì, se segui questi consigli

La gestione ottimale della batteria del proprio MacBook è un argomento che suscita grande interesse e curiosità.

In questo articolo, esploreremo vari aspetti legati alla cura e al mantenimento della batteria dei MacBook, fornendo consigli pratici per prolungarne la durata.

I MacBook rilasciati negli ultimi dieci anni sono equipaggiati principalmente con due tipi di batterie: le più datate utilizzano polimeri di litio, mentre i modelli più recenti adottano tecnologie agli ioni di litio. La differenza tra queste due tipologie è minima ai fini pratici. Entrambe funzionano grazie al movimento degli ioni di litio tra anodo e catodo, processo che varia a seconda che la batteria sia in fase di carica o scarica.

Un ciclo di carica si completa quando viene consumata una quantità di energia pari al 100% della capacità della batteria, processo che può estendersi su più giorni. Le batterie agli ioni di litio dei MacBook hanno una vita stimata da Apple intorno ai 1000 cicli. Superato questo limite, la capacità residua dovrebbe essere circa l’80% rispetto a una nuova. È possibile verificare il numero dei cicli completati accedendo alle informazioni sul sistema del proprio Mac.

La temperatura ambientale gioca un ruolo cruciale nella salute della batteria. Per mantenere le prestazioni ottimali, è consigliabile utilizzare il MacBook in ambienti con temperature comprese tra i 10°C e i 35°C-40°C massimo. Temperature estreme possono accelerare l’invecchiamento della batteria.

Ricaricare il MacBook: Sì o No?

Grazie all’avanzamento tecnologico e all’ottimizzazione software introdotta da Apple, oggi possiamo beneficiare del “caricamento ottimizzato”. Questa funzione permette al sistema macOS di regolare la velocità e l’intensità della ricarica basandosi sull’utilizzo quotidiano dell’utente per minimizzare lo stress sulla batteria. Di conseguenza, se si tende a usare il Mac per lunghe sessioni lavorative o scolastiche con il caricabatterie collegato, non ci sono particolari controindicazioni grazie a questa innovativa gestione energetica.

Nonostante le moderne tecnologie applicate alla gestione delle batterie nei MacBook, alcuni accorgimenti pratici possono contribuire a preservarne la longevità:

Evitare ricariche complete costanti mantenendo idealmente la carica tra il 20% e l’80%.

mantenendo idealmente la carica tra il 20% e l’80%. Utilizzare caricabatterie originali o comunque certificati.

o comunque certificati. Non lasciare collegato il caricabatterie H24; meglio alternare periodici utilizzi sulla sola alimentazione da batteria.

il caricabatterie H24; meglio alternare periodici utilizzi sulla sola alimentazione da batteria. Effettuare piccole ricariche intermedie senza timore.

senza timore. Durante la notte o periodi lunghi d’inattività spegnere o mettere in sospensione il Mac senza lasciarlo collegato alla corrente.

Seguendo questi semplici ma efficaci consigli sarà possibile ridurre lo stress subito dalla propria batteria durante l’utilizzo quotidiano del MacBook ed estenderne così significativamente la durata nel tempo. Inoltre, esistono applicazioni terze come Aldente che offrono ulteriori possibilità per limitare manualmente la percentuale massima di ricarica; tuttavia affidarsi alle soluzioni integrate offerte da Apple rimane spesso la scelta migliore per garantire equilibrio tra prestazione ed efficienza energetica senza compromettere le funzionalità del dispositivo.

Ricordiamo infine che un uso consapevole ed informato rappresenta sempre lo strumento migliore per prendersi cura efficacemente dei propri dispositivi tecnologici favorendone una maggiore durabilità nel tempo.