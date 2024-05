Si può ottenere il Telepass gratis legalmente: affrettati a richiederlo

Volete ottenere il Telepass gratis? Ecco un trucco per poterlo fare legalmente, dovete seguire questi passaggi.

Il Telepass rappresenta da tempo uno dei servizi più comodi in assoluto per tutti coloro che si ritrovano a viaggiare spesso in auto. Dopo aver attivato un abbonamento, c’è la possibilità di godere di questo comodo accessorio per poter avere accesso ad una corsia preferenziale ai caselli dell’autostrada e risparmiare tempo con le code.

Ma non solo, perché c’è anche modo di sfruttarlo per accedere all’area C di Milano, per il pagamento dei parcheggi e molto altro. Di recente, il servizio ha fatto parlare per via del suo aumento del canone. Che ha visto un raddoppio molto importante e che inevitabilmente farà parlare ancora nelle prossime settimane.

Ma sapevate che esiste un metodo gratis che vi dà modo di ottenere legalmente il Telepass? Ecco che cosa dovete fare, vi basta seguire questi veloci passaggi e otterrete il tutto in men che non si dica. Grazie a questa veloce guida, avrete la possibilità di ottenere gratis il Telepass e di poter sfruttare tutti i suoi principali vantaggi senza dovervi più preoccupare di nulla.

Telepass gratis: ecco la guida per richiederlo legalmente

In pochi lo conoscono, ma facendo così non ve la dovrete vedere coi fastidiosi canoni in forte crescita e di poter dunque sfruttare da subito il tutto senza problemi. Un aiuto non da poco, considerando che da luglio 2024 il canone mensile salirà a 3,90 euro contro i 1,83 attuali.

Per poter godere di un anno di abbonamento gratuito, tutto quello che dovete fare è comunicare la volontà di recedere il contratto attualmente in essere. E non si tratta di una truffa, ma di un metodo completamente legale che è stato anche confermato ai giornalisti de La Stampa. Provate a contattare il numero verde 900804940 e dite all’operatore che avete deciso di cancellare il vostro contratto in essere per via dell’aumento dei costi.

Vedrete che, come per magia, vi verrà proposto di mantenere l’abbonamento attivo grazie alla promozione del Telepass gratis per 1 anno. Così facendo, già in via telefonica potete accettare la proposta senza però la possibilità di recedere l’accordo in futuro. Mentre sarà sempre possibile comunicare la disdetta senza penali, a meno che non si ritardi nella riconsegna del dispositivo una volta che l’offerta verrà disattivata. Nulla di più semplice!