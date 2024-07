Sfondi Windows spettacolari con i contenuti in evidenza: Attivali subito!

Windows Spotlight è una funzionalità di Windows 10 e Windows 11 che ti permette di personalizzare il tuo desktop con immagini di alta qualità e di alta risoluzione.

Queste immagini vengono scelte da Microsoft e cambiano automaticamente ogni giorno. Windows Spotlight è una buona alternativa alle immagini di sfondo predefinite, e può aiutarti a rendere il tuo desktop più accattivante.

Ecco alcuni dei vantaggi di Windows Spotlight:

Immagini di alta qualità: Windows Spotlight ti offre accesso a una vasta libreria di immagini di alta qualità e di alta risoluzione. Queste immagini possono essere utilizzate come sfondo del desktop, rendendolo più attraente.

Aggiornamento automatico: Windows Spotlight aggiorna automaticamente le immagini di sfondo ogni giorno, quindi non dovrai preoccuparti di scegliere nuove immagini manualmente.

Nessun download richiesto: Non dovrai scaricare le immagini manualmente. Windows Spotlight le scaricherà automaticamente in background, senza rallentare il tuo computer.

Come attivare Windows Spotlight (Contenuti in Evidenza)

Per attivare Windows Spotlight, segui questi passaggi:

Apri le impostazioni di Windows: Clicca sull’icona a forma di ingranaggio nel menu Start o digita “Impostazioni” nella barra di ricerca. Seleziona Personalizzazione. Scegli “Personalizza lo sfondo”. Seleziona “Contenuti in evidenza di Windows”.

Una volta attivato Windows Spotlight, il tuo desktop inizierà a visualizzare le immagini selezionate da Microsoft.

Puoi anche scegliere di disattivare Windows Spotlight in qualsiasi momento, se lo desideri. Per farlo, segui questi passaggi:

Apri le impostazioni di Windows. Seleziona Personalizzazione. Scegli “Personalizza lo sfondo”. Seleziona “Immagine”.

Dopo aver disattivato Windows Spotlight, potrai scegliere un’immagine di sfondo da usare per il tuo desktop. Se vuoi saperne di più su come utilizzare Windows Spotlight, puoi consultare le risorse online, come il sito web di Microsoft o i forum online.