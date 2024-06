Serie TV di Tomb Raider, ecco 5 attrici perfette per interpretare Lara Croft: una è identica

La serie tv dedicata a Tomb Raider è in dirittura d’arrivo e i fan hanno le idee chiare su chi potrebbe essere l’attrice protagonista.

Negli ultimi anni stanno spopolando sempre di più i film e gli adattamenti televisivi dedicati al mondo dei videogiochi: dopo il grande successo della serie tv di The Last of Us, anche Fallout ha riscosso un grandissimo clamore tra il pubblico e non solo tra gli amanti della serie videoludica o dei videogiochi in generale dato che è risultato un prodotto apprezzabile da tutti.

Amazon proprio negli ultimi giorni ha confermato un’altra opera televisiva sempre derivante dal versante videoludico e stiamo parlando di Tomb Raider. La saga di titoli d’avventura con protagonista Lara Croft è stata in realtà una delle prime a essere trasformata in qualcosa di diverso dal videogioco: ricordiamo tutti i film di qualche decennio fa con protagonista Angelina Jolie.

Ma per la prima volta il titolo attualmente di proprietà di Crystal Dynamics sta per diventare una serie tv che andrà in onda su Amazon Prime Video. Una volta saputa dell’esistenza di questo nuovo prodotto tutti ora sono in trepidante attesa di scoprire il cast della serie e soprattutto capire chi sarà l’attrice che vestirà i panni di Lara Croft questa volta.

Tomb Raider, chi sarà la Lara Croft della serie tv di Amazon?

Non è ancora certo quale sarà la storia che sarà raccontata in questa nuova serie tv, ma molto probabilmente si baserà sull’ultima trilogia sviluppata da Crystal Dynamics tra il 2013 e il 2018 che è a tutti gli effetti un reboot dell’opera originale su PlayStation, che è stata d’ispirazione anche per l’ultimo film al cinema sull’archeologa più famosa di sempre che nella pellicola in questione è stata interpretata da Alicia Vikander.

Nella serie tv, con ogni probabilità, conosceremo una terza Lara Croft delle quali però non si conoscono ancora le sembianze e il mondo dei social e del web si è scatenato per cercare di indovinare chi potrebbe essere la nuova protagonista della serie di Tomb Raider, magari cercando qualche indizio sparso qua e la dai produttori della serie oppure semplicemente andando per esclusione.

La prima idea è ricaduta chiaramente su Ella Purnell, l’attrice protagonista di Fallout che ha riscosso un grande successo interpretando l’abitante del Vault Lucy McLean, che però potrebbe essere già impegnata nelle riprese della seconda stagione; in alternativa è stato fatto il nome di Eiza Gonzalez, protagonista de “Il problema dei tre corpi“.

Sui social è balzato anche il nome di Jenna Ortega, salita alla ribalta per l’interpretazione di Mercoledì Addams nell’omonima serie Netflix, ma potrebbe non essere la prescelta per una mera ragione di somiglianze estetiche con il personaggio di Lara Croft che potrebbe essere interpretato da Melissa Barrera che per molti ha delle somiglianze incredibili. Non è da escludere nemmeno il nome di Daisy Edgar-Jones, ma aspetteremo notizie ufficiali.