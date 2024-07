Serie Netflix appena cancellata pronta a tornare: l’annuncio che spiazza tutti i fan

Buona notizia per tutti i fan, la serie Netflix è pronta a tornare dopo la cancellazione della piattaforma streaming: l’annuncio.

Netflix ha studiato in questi mesi delle nuove strategie e dei nuovi piani d’abbonamento, facendo però rimanere invariata la qualità del suo catalogo: solamente in questi mesi estivi, il pubblico ha potuto assistere a due grandi uscite come Bridgerton 3 e Vikings Valhalla 3.

Se la serie basata sui romanzi di Julia Quinn continuerà con la quarta stagione (dedicata a Benedict Bridgerton) la serie spin-off di Vikings ha invece finito la sua corsa; stessa cosa succederà, a breve, per The Umbrella Academy, alla sua quarta e ultima stagione.

Nonostante la loro conclusione, queste serie hanno comunque avuto un degno finale: lo stesso non è successo invece a un altro progetto di Netflix, per il dispiacere di molti spettatori. Fortunatamente, comunque, arriva ora un nuovo seguito, anche se non come in molti si aspettavano: l’annuncio porta grande entusiasmo, ecco i dettagli.

La serie Netflix continua grazie al mondo del fumetto

Nonostante la chiusura da parte di Netflix dopo sole due stagioni, The Winx Saga continuerà ad intrattenere il pubblico attraverso il mondo del fumetto. Manca sempre meno infatti all’uscita di Fate: The Winx Saga vol. 1 Dark Destiny, scritto da Olivia Cuartero Briggs e illustrato da Christianne Gillenardo-Goudreau.

Il graphic novel riprenderà le trame proposte dalla serie televisiva, sebbene ovviamente a causa della diversità del medium artistico. In molti speravano di continuare a vedere le Winx su Netflix, ma nonostante la delusione potranno comunque godere di queste nuove avventure illustrate.

Dark Destiny riprenderà le vicende dove le ha interrotte la seconda stagione; come già emerso in precedenza, la storia sarà ambientata poco dopo l’ingresso di Bloom nel Regno delle Tenebre, dove è alla ricerca di sua madre.

Mentre Bloom si trova lontana, dopo la sua scomparsa, i suoi amici si preparano per un nuovo anno di lezioni, fatto di nuovi studenti e nuove sfide. Scossi dalla perdita di Bloom, Aisha, Flora, Terra, Stella, Musa, Riven e Sky dovranno adattarsi, con più di qualche difficoltà, alla loro nuova normalità; quando poteri fatati mai visti prima attaccano la scuola, i protagonisti si troveranno ad affrontare un mistero che potrebbe segnare per sempre le loro vite.