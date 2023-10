Sempre più uomini si stanno fidanzando con delle finte ragazze online: lo studio preoccupante

Sono sempre di più le persone che si stanno fidanzando con delle finte ragazze online. A confermarlo è uno studio: situazione preoccupante.

Un recente studio ha dimostrato che sono sempre di più le persone che si stanno fidanzando con delle ragazze finte in rete. La situazione sembrerebbe abbastanza preoccupante visto che potrebbe avere degli effetti sulla crescita dei teenager. Scopriamo cosa sta succedendo ed i motivi dietro al fenomeno.

L’intelligenza artificiale è destinata ad entrare nel nostro quotidiano e la dimostrazione è l’improvvisa esplosione di Chat-GPT. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno visto che da quando Open AI ha dimostrato tutta la potenza della sua IA, tutti i colossi del mondo della tecnologia hanno rivolto i loro sforzi nella creazione della loro personale intelligenza artificiale. In questa maniera sono nati Bing per Microsoft (a cui sembra essere interessata Apple), Bard per Google e tanti altri.

Ovviamente però l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni potrebbe creare non poche preoccupazioni, specialmente a livello sociale. Infatti nonostante questa sia una tecnologia nuova sono già tantissimi i fenomeni sociali che si sono creati ed uno di questi è il fidanzarsi di alcuni uomini con delle finte ragazze online. A spiegare questo fenomeno ci ha pensato Liberty Vittert, professoressa di Data Science presso la Olin Business School. Andiamo quindi a vedere perché accade tutto ciò.

Sempre più uomini si fidanzano con finte ragazze online: il fenomeno che preoccupa tutti

Sembra proprio che sempre più uomini siano pronti a fidanzarsi con delle ragazze online. A dimostrarlo è Liberty Vittert, professoressa di Data Science che chiede ai suoi studenti ogni anno quali applicazioni social media stanno utilizzando. Grazie a questa domanda non solo si riesce a capire cosa va di moda tra i giovani, ma si riesce anche a capire quali sono le abitudini degli studenti. A questa domanda diversi alunni hanno dichiarato di loro spontanea volontà di avere una fidanzata generata dall’intelligenza artificiale.

La Vittert si è detta sorpresa che i suoi studenti lo abbiano dichiarato così apertamente e senza alcuna esitazione. Inoltre, seppur le fidanzate virtuali esistano da diversi anni, ci sarebbe stato un incremento nel loro utilizzo con la diffusione. In questo settore l’applicazione più utilizzata è sicuramente Replika, in grado di fornire partner digitali basati sull’IA. Dalla fine del 2022 ad oggi l’applicazione ha superato i 10 milioni di utenti, registrando un primo incremento dell’utenza durante la pandemia (+35%).

Secondo la Vittert le fidanzate basate sull’Intelligenza Artificiale starebbero rovinando un’intera generazione di uomini. Infatti adesso con l’intelligenza artificiale è anche possibile condividere delle foto e questa situazione va a creare maggior legame fisico ed emotivo. Al momento inoltre le donne non sembrano essere preoccupate ma nel futuro prossimo le fidanzate online potrebbero diventare un problema concreto.