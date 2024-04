Sembra una valigia ma in realtà è l’SSD più grande del pianeta: le caratteristiche sono una follia

E’ recentemente apparso un dispositivo di memoria di massa inusuale: ha le stesse dimensioni di una valigia, ma è in realtà un SSD.

Nel mondo dell’informatica ci sono dei dispositivi appositamente progettati per raccogliere e conservare enormi quantità di dati. Questi ultimi sono inglobati nelle cosiddette memorie di massa, che possono essere fisse o rimovibili. Nel primo caso è possibile trovare gli hard disck, che sono dei supporti integrati al computer.

SSD, ecco qual è il più grande del mondo – computer-idea.it

Nel secondo caso, ci sono invece tutti quei dispositivi che possono essere rimossi, come ad esempio i CD, i floppy, i DVD e le chiavette USB. Tuttavia, uno dei dispositivi di memoria di massa più utilizzati si chiama unità di memoria a stato solido, il quale è conosciuto semplicemente con l’acronimo SSD (Solid-State Drive).

Il dispositivo SSD più grande del mondo

L’azienda americana Western Digital, che è il più grande produttore di dischi rigidi al mondo, ha recentemente lanciato un dispositivo SSD senza eguali. Si tratta di un Solid-State Drive portatile da 368 terabyte, il cui peso complessivo si aggira tra i 12 e i 14 kg. Per capire la reale grandezza di questo innovativo strumento, che si chiama Ultrastar Transporter, è sufficiente fare un esempio: un solo terabyte può memorizzare circa 250.000 foto oppure 250 film.

Ebbene, l’SSD realizzato da Western Digital ha uno spazio di archiviazione pari a 368 terabyte. Ciò che sorprende maggiormente è il fatto che questo enorme spazio possa essere portatile. In altre parole, un singolo individuo ha la possibilità di viaggiare tranquillamente da una città all’altra con una valigetta SSD, la quale potrebbe benissimo contenere circa 92.000 film.

Questa comodissima valigetta si presenta inoltre con una lunghezza di 482,6 mm, con una larghezza di 400 mm ed infine con un’altezza di 86,6 mm. Bisogna inoltre ricordare che gli SSD sono accessibili tramite NVMe, compreso i due SSD di avvio. E non solo: al suo interno ci sono anche 128 GB di RAM RDIMM. Per quale motivo allora l’azienda americana di San Jose ha realizzato questa enorme valigetta?

Innanzitutto, l’obiettivo principale dell’Ultrastar Transporter è quello di memorizzare sul posto tutti i dati necessari e, successivamente, di trasportarli altrove. Potrebbe ad esempio risultare estremamente utile ad una troupe cinematografica, che lavora in un luogo dotato di connessione lenta. PAer farlo funzionare occorrono ben 1.300 watt di potenza, ciò significa che non può essere acceso su un treno. Il dispositivo viene inoltre connesso alla rete via 200GbE, attraverso due porte QSFP112.