Sembra una camera professionale ma è uno smartphone appena uscito: costa meno di iPhone e Samsung

Questi dispositivi combinano prestazioni fotografiche di livello professionale con un design elegante e funzioni all’avanguardia.

La fotografia è diventata una componente centrale della nostra vita quotidiana, grazie soprattutto all’evoluzione degli smartphone. Questi dispositivi, un tempo utilizzati solo per comunicare, oggi ci permettono di catturare e condividere momenti preziosi con una qualità nello scattare immagini che avrebbe fatto invidia ai professionisti di qualche decennio fa.

Ogni nuovo modello cerca di superare i precedenti in termini di prestazioni e qualità delle immagini. Recentemente, un nuovo smartphone ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e, soprattutto, degli esperti di fotografia.

Questo dispositivo, sviluppato in collaborazione con un leggendario studio fotografico parigino, promette prestazioni fotografiche di livello professionale a un costo decisamente inferiore rispetto ai giganti del settore come iPhone e Samsung.

Uno smartphone con prestazioni fotografiche di primo livello, a un prezzo incredibile

Honor ha lanciato la sua innovativa 200 Series, composta dai modelli Honor 200 e 200 Pro, sviluppati in collaborazione con Harcourt, un famoso studio fotografico di Parigi. Questi nuovi smartphone sono dotati di fotocamere avanzate che promettono scatti di qualità professionale.

Entrambi i modelli presentano una fotocamera principale da 50 megapixel, una teleobiettivo da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 12 megapixel e una frontale da 50 megapixel per i selfie. La fotocamera teleobiettivo utilizza il sensore Sony IMX856, apprezzato per la sua capacità di autofocus a pixel interi e la funzionalità HDR a doppia esposizione.

La differenza tra i due modelli risiede nella fotocamera principale: mentre l’Honor 200 utilizza il sensore Sony IMX906, il 200 Pro è dotato del sensore H9000, lo stesso presente nel modello di punta Magic 6 Pro di Honor. Questo sensore, combinato con un’apertura f/1.9 stabilizzata, garantisce foto nitide e dettagliate in ogni condizione di luce.

Honor ha inserito in questi modelli anche un algoritmo IA avanzato che migliora i ritratti scattati dagli utenti. L’analisi di migliaia di immagini e scenari di illuminazione ha permesso di ottimizzare il bilanciamento tra luce e ombra, garantendo ritratti di alta qualità. Questo rende i due modelli strumenti potenti non solo per la fotografia di tutti i giorni, ma anche per chi desidera realizzare ritratti professionali.

Disponibili nel Regno Unito e presto in Europa, gli Honor 200 e 200 Pro rappresentano un’ottima alternativa agli smartphone di fascia alta, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Il prezzo di partenza di questi modelli in Inghilterra è di 500 sterline per l’Honor 200 e 700 sterline per il 200 Pro.