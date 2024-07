Sembra un formichiere ma si tratta di un robot intelligente: la sua funzione è unica

Un’azienda ha lanciato un robot unico al mondo, le cui potenzialità potrebbero rivoluzionare la nostra vita quotidiana. Ecco il video.

I robot stanno progressivamente cambiando il nostro stile di vita, soprattutto grazie alla moderna tecnologia che continua giorno dopo giorno a compiere passi da gigante. La società di robotica americana Boston Dynamics, che è nata nel lontano 1992 nel Massachusetts, ha ad esempio costruito degli umanoidi ai limiti della fantascienza.

L’innovativo robot che somiglia ad un formichiere – computer-idea.it

Questi ultimi riescono persino ad eseguire delle acrobazie impensabili fino a pochi anni fa: il modello Atlas può infatti correre, salire e scendere le scale. Un’altra famosa azienda ha però realizzato un robot completamente differente, rispetto a tutti quelli attualmente in attività. Si tratta di una macchina intelligente che rivoluzionerà l’aspetto di tantissime città.

Il robot formichiere che migliorerà il mondo

Il suo nome è VERO (Vacuum-cleaner Equipped RObot), ed è un cane robotico intelligente appositamente progettato per ripulire le città. I suoi progettisti lo hanno infatti dotato di uno speciale zaino aspirapolvere e di quattro tubi, che si estendono fino alle zampe.

Il suo obiettivo principale è ovviamente quello di rilevare e di aspirare i piccoli rifiuti lasciati sulle strade e sui marciapiedi, come ad esempio le cicche di sigarette. Per riuscirci, possiede anche un sofisticato sistema di visione, grazie al quale è in grado di identificare gli oggetti da aspirare. Una volta individuato il “bersaglio”, il cane robot si avvicina a pochi centimetri dal suo obiettivo e attiva immediatamente il potente aspirapolvere.

Si tratta quindi di una macchina altamente sofisticata, capace di muoversi in qualsiasi ambiente e in qualunque circostanza. Alcuni lo hanno anche utilizzato per ripulire le spiagge, visto che molte persone lasciano abitualmente rifiuti sulla sabbia. Ad ogni modo, VERO è un robot a quattro zampe costituito da un software di ultima generazione. Ciò significa che può camminare sull’asfalto, su una strada dissestata, sui terreni di campagna, sulla ghiaia, sui prati e su tantissimi altri percorsi.

Dobbiamo inoltre ricordare che questa tipologia di macchine robotiche sta avendo un grandissimo successo internazionale. In commercio ci sono infatti tantissimi esemplari differenti di cane robot, ognuno dei quali svolge un compito ben preciso. Alcune aziende li utilizzano ad esempio nel settore della sicurezza, in particolar modo per sorvegliare le fabbriche e le strutture tecnologiche. Altri li adoperano invece per individuare e aiutare le persone in pericolo.