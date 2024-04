Sei un cliente Tim? Hai diritto a un rimborso: tutti i dettagli e come richiederlo

Siete clienti TIM? Allora forse non lo sapete, ma avete diritto ad un importante rimborso. Ecco tutti i dettagli e come richiederlo subito.

TIM rappresenta da anni una certezza assoluta per ciò che riguarda il mercato degli operatori telefonici in Italia. Un vero e proprio dominio quello dell’azienda, che ha saputo conquistare sempre più utenti a suon di offerte sia per la linea fissa che per quella mobile. E ancora oggi, i dati sono in crescita e non sembrano volersi fermare.

Non mancano però le controversie in tal senso, come le rimodulazioni di alcune promozioni già attive e la scelta delle tempistiche di pagamento. Di recente, la Corte di Cassazione ha deciso di punire l’operatore per via di una pratica illegale. Dando dunque modo ai clienti di ricevere un importante rimborso. Anche voi potreste averne diritto! Ecco tutti i dettagli e come fare per richiederlo subito.

Clienti TIM, c’è un rimborso in arrivo: ecco come ottenerlo subito

Come anticipato, lo scorso febbraio la Corte di Cassazione ha dato ufficialmente ragione alla class action del Movimento Consumatori in merito al tema delle bollette a 28 giorni. Una pratica che, nel corso dell’intero anno solare, portava i consumatori a pagare una mensilità in più per godere dei servizi proposti dal provider.

Di recente, è arrivata anche l’ammissione di colpa da parte dell’operatore telefonico. “L’adozione e l’uso di tale periodicità, a far data dall’1 aprile 2017, ha leso e lede i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori, previsti dall’art. 2 Codice del consumo“. Una decisione che risulta contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

Ora dunque si ha diritto ad un risarcimento, per via dell’illegittimità della condotta. Per poter effettuare subito richiesta, vi basta andare nella home del sito di TIM e poi accedere alla sezione TIM Sempre al tuo fianco. Troverete un modulo dedicato da compilare, inserendo il codice univoco 089261049996.

Così facendo, avrete inviato la richiesta e in tempi celeri dovrebbe arrivare la risposta da parte del provider. E se verrà accolta, ecco che verrà calcolato tutto il corrispettivo extra che avete pagato in bolletta nel corso degli anni con la fatturazione a 28 giorni. Con un risarcimento totale che vi verrà erogato presso il metodo di pagamento scelto. Una brutta stangata per TIM, che dovrà versare – si stima – milioni di euro.