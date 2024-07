Sei in partenza? Prima di imbarcarti manda questo messaggio ad amici e parenti

Sei pronto a goderti le tue meritate vacanze? Prima di partire, zaino in spalla e valigia alla mano, c’è una funzione di iMessage che devi assolutamente conoscere.

Un piccolo trucco che ti permetterà di avere tutti i dettagli del tuo volo a portata di mano e di condividerli con chi ti aspetta in aeroporto, evitando ansie e attese snervanti.

Come fare? Semplicissimo!

Apri una conversazione iMessage con la persona a cui vuoi comunicare i dettagli del tuo volo, che sia il tuo partner in vacanza o un familiare che ti aspetta a destinazione. A questo punto, digita il nome della compagnia aerea seguito dal numero del volo, ad esempio “Ryanair FR1234”. Noterai che il testo si trasforma in un link cliccabile.

Vacanze serene? Ecco come conoscere (e condividere!) i dettagli del tuo volo con iMessage

Cliccando sul link, apparirà un pratico menù: seleziona “Anteprima volo” e voilà! Avrete accesso a una schermata con tutte le informazioni del tuo volo:

Orario di partenza previsto e effettivo

Orario di arrivo previsto e effettivo

Eventuali ritardi e la loro durata

Numero del gate di partenza e di arrivo

Stato del volo (in orario, in ritardo, atterrato…)

Niente più ricerche estenuanti su siti web poco chiari o app da scaricare!

Ma non è finita qui! Hai presente quei familiari particolarmente apprensivi che non vedono l’ora di saperti atterrato sano e salvo? Condividi con loro i dettagli del tuo volo direttamente da iMessage. In questo modo, riceveranno aggiornamenti in tempo reale sullo stato del tuo volo, evitandoti di dover rispondere a mille messaggi e chiamate durante il viaggio.

Immagina: la tua dolce metà può monitorare il tuo atterraggio direttamente dal divano di casa, i tuoi genitori non dovranno più attendere con ansia il tuo messaggio dall’aeroporto e tu potrai goderti il viaggio in totale relax.

Insomma, una funzione tanto semplice quanto utile, che renderà le tue vacanze ancora più serene. E allora, cosa aspetti? Prima di partire, condividi i dettagli del tuo volo con iMessage e goditi il viaggio!