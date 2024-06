Sedia da gaming, come pulirla a fondo e mantenerla: sarà sempre perfetta

Avete una sedia da gaming in casa? Ecco come fare per pulirla a fondo e mantenerla, così sarà sempre perfetta.

Per una postazione da gaming che si rispetti, nulla va lasciato al caso. Negli ultimi anni si è sviluppata una vera e propria cultura, con alcune tendenze che vanno per la maggiore e altre che passano in disuso. Oltre all’elemento principale, che chiaramente è il PC o la console, bisogna tenere conto di tutto quello che è “lo sfondo”.

A partire da una sedia da gaming per passare ad una scrivania spaziosa e comoda, per poi scegliere i giusti accessori, i monitor, gli stand, le luci a LED da attaccare alla parete e via dicendo. Ci sono una miriade di possibilità diverse, è tutto a discrezione della singola persona.

Se anche voi già avete una postazione di questo tipo, forse non avete ancora tenuto conto di un aspetto: la sua manutenzione. Oggi vi spieghiamo in particolare come pulire a fondo e mantenere la vostra sedia da gaming, fate in questo modo per risultati eccellenti.

Come pulire una sedia da gaming: dovete fare così

Avete bisogno di pulire al vostra sedia da gaming ma non sapete nemmeno da dove iniziare? Allora siete nel posto giusto! Con questa guida da seguire passo passo, vedrete che in qualche minuto tornerete ad avere una postazione che brillerà di luce propria, sarà sempre profumata e soprattutto si manterrà nel tempo senza arrecare danni.

La prima cosa da fare è munirvi di aspirapolvere. Così da rimuovere polvere, briciole e altri segni di sporcizia. Proseguite anche con schienale, braccioli e sedile. E per le aree più difficili, potreste pensare di cambiare l’attacco. Ora è il momento delle macchie da rimuovere.

Dovreste provare con un panno umido, da utilizzare prima per assorbire le macchie e poi da strofinare per fare scomparire il tutto. Per l’utilizzo dei detergenti, innanzitutto controllate l’etichetta di manutenzione. Così da scoprire se ci sono eventuali materiali da non utilizzare per evitare la formazione di macchie permanenti.

Se decidete di utilizzarne uno a base di prodotti chimici, allora applicatene un po’ su un panno asciutto e usatelo per rimuovere le macchie. Poi inumiditelo e rimuovete i residui. Con uno a base d’acqua, invece, potete utilizzare l’acqua saponata per inumidire un panno pulito e poi tamponare la macchia. Come ultima cosa pulite le rotelle, con un oggetto affilato da far passare all’interno e tra le ruote.